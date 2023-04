GP Austrália F1: Boa corrida de Carlos Sainz até à penalização | AutoSport

Antes de mais, é preciso esclarecer que o 12º posto de Carlos Sainz não reflete de todo a corrida que fez, mas é consequência da penalização por ter batido na traseira do Aston Martin de Fernando Alonso no recomeço da corrida a duas voltas do fim. Como a corrida terminou atrás do Safety Car, os 5 segundos fizeram-no baixar para o último posto da classificação.

Carlos Sainz fez uma corrida consistente até ao momento em que bateu na traseira do carro do seu compatriota. Saiu bem da confusão nas primeiras curvas da corrida, enquanto o seu companheiro de equipa foi apanhado também por um toque e teve de abandonar, tendo ainda ultrapassado Alonso. A Ferrari parou-o na altura do primeiro Safety Car, que pouco durou e deu origem à primeira neutralização da corrida, ativado pelo acidente de Alexander Albon e com isso perdeu várias posições. Conseguiu recuperar do 11º até ao 5º posto a meio da corrida, quando apanhou Pierre Gasly, que foi o adversário que o fez gastar mais tempo e recursos para o ultrapassar. Conseguiu deixar o piloto francês para trás, resultado de uma excelente ultrapassagem. Ficou pelo quarto posto, sendo-lhe mais difícil encurtar a diferença para o Aston Martin nº 14 que seguia à sua frente e com uma margem confortável. Tinha tudo para ser uma corrida sólida e com um bom resultado para o piloto espanhol, mas os comissários decidiram aplicar 5 segundos de penalização pelo incidente com Alonso, que acabou por estragar por completo o resultado final do piloto da Ferrari.

Os comissários explicaram no documento da decisão, que tiveram “em conta o facto da colisão ter ocorrido na primeira volta do recomeço, quando, por convenção, os comissários têm normalmente uma visão mais indulgente dos incidentes”, no entanto, consideraram “que havia espaço suficiente” para Sainz evitar a colisão com Alonso.