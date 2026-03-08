GP Austrália F1: Audi soma pontos na estreia e afasta dúvidas sobre nova unidade motriz

A Audi iniciou a sua era na Fórmula 1 com um nono lugar de Gabriel Bortoleto no GP da Austrália, garantindo pontos logo na estreia e contrariando parte das reservas em torno da capacidade da nova unidade motriz ser competitiva desde a primeira corrida. A face negativa do fim de semana foi a ausência de Nico Hulkenberg da corrida, depois de um problema técnico no caminho para a grelha ter impedido o alemão de alinhar, mesmo a partir da via das boxes.

Hulkenberg admitiu frustração por “não ter tido oportunidade de competir” nem de recolher dados em corrida, explicando que a equipa detetou “um problema técnico a caminho da grelha” que não foi possível resolver a tempo. O alemão garantiu que o incidente está a ser investigado internamente, mas considerou “positivo” o facto de a formação ter saído de Melbourne com pontos via Bortoleto, classificando o resultado como “um início forte” da era Audi na F1 e prometendo “redefinir e voltar à carga” já na próxima semana.

Bortoleto elogia fiabilidade e execução estratégica

Sozinho em pista a representar a Audi Revolut F1 Team, Gabriel Bortoleto completou uma corrida “ocupada e por vezes caótica” sob o novo regulamento, recorrendo a uma estratégia de duas paragens que tirou partido de um terceiro jogo de pneus para ultrapassar adversários com borracha mais usada e assegurar dois pontos.

O brasileiro destacou como “motivo de grande orgulho” terminar nos pontos “logo no primeiro evento como Audi”, sublinhando que carro e unidade motriz “foram fiáveis durante todo o dia” e vendo nisso a recompensa pelo “enorme esforço de inverno” para ter tudo preparado.

Bortoleto reconheceu que ainda há “muitas coisas para estudar e compreender melhor” num contexto de regras novas, mas apontou ritmo forte, comunicação eficaz na garagem e boa execução de corrida como bases sólidas para evoluir. Considerou mesmo que o desfecho “foi mais do que se poderia esperar” para um primeiro fim de semana, defendendo que o resultado oferece “um bom ponto de partida” para continuar a desenvolver o carro e regressar “ainda mais forte” nas próximas provas.

Wheatley fala em “momento histórico” para a Audi

O diretor de equipa, Jonathan Wheatley, classificou a atuação de Bortoleto como “notável” e “muito madura de princípio ao fim”, reconhecendo que a partida “não foi ideal”, mas elogiando a forma como o brasileiro manteve a calma, geriu a corrida e mostrou confiança em luta direta. Explicou que a Audi optou por uma estratégia agressiva na fase final, com uma derradeira paragem pensada para pressionar os carros à frente, e admitiu que “com um cenário ligeiramente diferente” nas últimas voltas poderia ter havido oportunidade de discutir o oitavo lugar.

Sobre Hulkenberg, Wheatley descreveu como “dececionante” não o ver alinhar na primeira corrida com a Audi, lembrando que o alemão estava “extremamente motivado” para a estreia. Ainda assim, considerou que sair do primeiro Grande Prémio com um nono lugar e pontos “é uma forma fantástica de começar a jornada”, qualificando o momento como “histórico para a Audi Revolut F1 Team” e motivo de grande orgulho para toda a estrutura.

