GP Austrália F1: Atrasos no transporte colocaram em risco ‘material’ das equipas | AutoSport

Não é certamente coincidência a guerra que decorre na Ucrânia e todos os seus efeitos colaterais no mundo, quer seja nas economias, bem como, como sucede neste caso, com o transporte aéreo.

Uma das maiores firmas do mundo deste tipo de transporte está baseada na Rússia, a AirBridge Cargo e apesar da DHL ser parceira da F1 há cerca de 40 anos, é óbvio que o seu dia a dia é afetado pelo que se está a passar e a Fórmula 1 esteve muito perto de ter problemas, tal como já teve o MotoGP no passado fim de semana na Argentina.

Existiu o risco de algumas equipas ficarem sem equipamento para o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 deste fim-de-semana, pois um dos navios de transporte de material atrasou-se e colocou em risco a chegada a tempo, mas a DHL interveio e ‘agarrou’ no material em Hong Kong e ‘poupou’ cerca de 7000 Km de transporte marítimo, trocando-o por aéreo.

Alguém vai pagar a fatura, mas a verdade é que foram ‘requisitados’ dois Boeing, um 777 e um 767-300, a Los Angeles e ao Vietname, que fizeram o ‘sprint final’ até Melbourne. O material chegou à Austrália na segunda-feira de manhã, o que não sucederia de barco.

Este é um problema que provavelmente vai ser recorrente, pois segundo reporta o Autosport inglês os custos do envio de um contentor passaram de $900 (USD) para cerca de $20.000. São ‘só’, 2.122%…