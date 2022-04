GP Austrália F1: Aston Martin de mal a pior | AutoSport

Foi um fim de semana para esquecer da Aston Martin em Melbourne: Sebastian Vettel ficou parado na pista no primeiro treino, e não disputou o TL2. Vettel foi de moto para as boxes e foi multado em 5.000€. Pouco depois foi multado por excesso de velocidade na via das boxes. O alemão e Lance Stroll bateram no TL3! Lance Stroll voltou a bater na Q1, depois de um mal-entendido com Nicholas Latifi (Williams). Stroll foi penalizado em três lugares na grelha. Na corrida, a Aston Martin viu ainda Vettel bater, e Stroll terminar em 12º. É a única equipa sem quaisquer pontos. Um fim-de-semana absolutamente miserável para a Aston Martin.

Para Sebastian Vettel: “A minha falta de experiência em corrida com este carro não ajudou, estava a forçar um pouco demais e perdi o carro na Curva 4 e não consegui evitar o impacto. Esta foi a minha primeira vez a correr com este carro, por isso é uma pena não ter completado a corrida. Sabemos que o carro é um desafio, mas continuamos à procura de soluções para acrescentar desempenho. As coisas não correram à nossa maneira esta semana, mas está na altura de seguir em frente”, disse.

Lance Stroll não teve ritmo para chegar aos pontos: “penso que tivemos a ideia certa com a nossa estratégia ao correr a maior parte da corrida com o pneu duro, mas vamos olhar para os dados e ver o que mais podemos aprender. A penalização de cinco segundos foi frustrante, apesar de não ter alterado a nossa posição final na corrida. Vamos manter a cabeça erguida e trabalhar para tentar extrair mais do carro nas corridas que se avizinham”.

Para Mike Krack, novo Diretor da Equipa: “tivemos um fim de semana frustrante para esquecer. Voltaremos a Silverstone, onde trabalharemos arduamente para nos prepararmos para Imola, onde queremos e esperamos ter uma corrida melhor do que a que tivemos aqui.”