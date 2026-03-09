GP Austrália F1, Andrea Stella: “Oscar Piastri regressará mais forte”
A McLaren acredita que Oscar Piastri regressará mais forte após o desfecho frustrante do seu Grande Prémio da Austrália. O piloto australiano viu a sua corrida caseira terminar antes mesmo do arranque, depois de um acidente durante a volta de reconhecimento em Albert Park, que danificou gravemente o seu monolugar.
O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, reconheceu que se tratou de uma situação muito difícil para o piloto, mas mostrou-se confiante de que o australiano saberá transformar a desilusão em motivação para as próximas corridas.
Andrea Stella afirmou aos jornalistas:
“Foi muito infeliz. Sem dúvida um momento difícil para ele diante do público australiano. O Oscar é muito forte mentalmente. Vai usar tudo isto para ficar ainda mais concentrado e determinado a partir da corrida na China. Vamos garantir que enfrentamos esta situação de forma unida. Somos uma equipa em qualquer circunstância que envolva alguém da nossa estrutura.”
Segundo Stella, o acidente terá resultado de uma combinação de fatores. Piastri estava com pneus frios — o que reduz significativamente a aderência — e passou sobre um corretor num momento crítico. A situação foi agravada pelo comportamento das novas unidades motrizes introduzidas em 2026, que combinam potência elétrica e motor de combustão e podem gerar picos repentinos de binário. Esse aumento inesperado de potência parece ter surpreendido o piloto australiano, que explicou ter sentido um aumento súbito de potência no momento do incidente.
