GP Austrália, F1, Alpine: “estamos a dar passos progressivos em frente” | AutoSport

Esteban Ocon arrancou em 15º, terminou em 16º, Pierre Gasly começou em 17º e terminou em 13º, mas o Alpine foi novamente o carro mais lento em pista, desta feita em Albert Park. Ocon chegou à Q2, o que foi quase uma vitória, e o azar também não os larga porque no caso de Ocon um saco plástico ficou preso numa conduta de travões e obrigou a uma segunda paragem nas boxes mais cedo, o que lhe estragou ainda mais a corrida.

Já Pierre Gasly, fez o que pode com o lento Alpine, e anda piorou as coisas com uma penalização desnecessária de cinco segundos por passar a linha branca na saída das boxes.

Para Bruno Famin, Diretor da Equipa: “Embora não tenhamos marcado pontos, estamos a dar passos progressivos em frente. Há muitas áreas que temos de melhorar – e vamos melhorar – porque hoje não foi uma corrida limpa para os dois carros. Dito isto, provavelmente maximizamos o resultado com o que podíamos controlar. Temos de continuar a reduzir a diferença para os nossos rivais, melhorando cada vez mais em todas as áreas.”

Esteban Ocon: “Foi uma corrida infeliz hoje, pois tivemos de fazer uma paragem extra para remover um saco preso na conduta do travão traseiro. Antes da paragem nas boxes estava num grupo com o Alex [Albon] e o Kevin [Magnussen], e à frente do Nico [Hulkenberg]. Sem essa paragem extra, tínhamos provavelmente hipóteses de marcar pontos, tendo em conta a forma como a corrida se desenrolou.

Neste fim de semana em geral, o carro esteve um pouco melhor e mostra que estamos a fazer alguns progressos. Temos de o fazer passo a passo e continuar a progredir até ao Japão, que é uma corrida pela qual estou ansioso, pois é uma das minhas pistas preferidas e os fãs tornam-na ainda mais especial.”

Já Pierre Gasly: “Não há qualquer satisfação a retirar do resultado de hoje, uma vez que terminar fora dos pontos nunca é a nossa intenção. No entanto, fizemos alguns progressos e tentámos maximizar o que tínhamos e diria que o fizemos hoje. Tentei dar o meu melhor dentro do carro, foi uma corrida difícil por vezes, mas aguentamos até ao fim. Vamos todos continuar o nosso trabalho coletivo. Temos algumas peças a chegar em breve e vamos continuar a reduzir a diferença para os que estão à nossa frente.”