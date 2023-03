GP Austrália F1: Alpine e McLaren próximas em ritmo de qualificação | AutoSport

Sem dados disponíveis sobre o ritmo de corrida obtidos num dia complicado em Melbourne, a Alpine pode voltar a ser a equipa mais rápida do ‘segundo pelotão’ na qualificação de amanhã do GP da Austrália, mas tendo muito próximo a McLaren.

Apesar de nenhum dos dois pilotos da equipa de Woking ter ainda pontuado, Oscar Piastri alcançou a Q3 na Arábia Saudita e tanto o piloto australiano como Lando Norris podem voltar a estar na luta por um lugar entre os 10 primeiros na sessão de amanhã, juntamente com Esteban Ocon e Pierre Gasly. Os A523 da Alpine estão cerca de 0.07s mais rápidos do que os MCL60, pelo que sugerem os dados obtidos em duas sessão com algumas interrupções e com a chuva ter limitado bastante o trabalho em pista.

Com a Mercedes mais rápida do que o segundo pelotão e instalada no quarto lugar sugerido pelos dados da F1.com, Alpine e McLaren lideram o esse grupo de equipas com alguma vantagem sobre a Haas, enquanto a AlphaTauri e Alfa Romeo deverão estar também em luta direta entre elas. A Williams, como se pode ver pelo gráfico abaixo, deverá estar bastante limitada em termos de performance na qualificação.

Fonte: F1.com

Foto: Alpine