GP Austrália F1: AlphaTauri somou pontos enquanto Alfa Romeo sentiu dificuldades | AutoSport

McLaren e AlphaTauri eram as únicas duas equipas sem pontuar esta época, mas a situação alterou-se com os resultados obtidos no GP da Austrália.

Não foi uma corrida fácil para a equipa italiana, pelo contrário. Yuki Tsunoda não conseguiu aguentar o andamento dos adversários na discussão pelo 9º e 10º lugares, enquanto Nyck de Vries fez uma corrida em posições ainda mais atrasadas. A equipa trocou os pneus duros com que o piloto neerlandês iniciou a corrida por um conjunto novo de médios, numa estratégia que não resultou. O andamento de de Vries não permitiu mais do que rodar na cauda do pelotão e pagou caro a falta de ritmo demonstrada pelo carro com este composto da Pirelli. Tsunoda teve uma estratégia contrária e com os pneus duros esteve sempre próximo dos pontos. Sabe-se que o AT04 está muito aquém do que a equipa esperava, mas hoje foi suficiente para bater os dois Alfa Romeo C43.

Entre os pilotos da equipa suíça, Valtteri Bottas não esteve tão bem quanto Zhou Guanyu, que ainda conseguiu alcançar um ponto depois do final caótico. O piloto chinês esteve sempre melhor classificado do que o finlandês, mas o carro nunca lhe permitiu lutar pelas posições pontuáveis, mas no final saiu com 2 pontos e uma melhor classificação do que Tsunoda, o que não reflete de todo o que se passou durante a corrida.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool