GP Austrália F1, Alonso reage à penalização: “o que qualquer piloto de corrida faria” | AutoSport

Alonso diz estar “contente por o George estar bem. Não foi bom ver o carro dele no meio da pista”, considerando ainda que “este não foi o melhor fim de semana” para a Aston Martin “em termos de ritmo, mas a nossa corrida foi bem executada: boa estratégia, pit-stops incríveis, grande fiabilidade. Acho que provavelmente somamos mais pontos hoje do que o nosso ritmo merecia, mas vamos aceitar isso”.

“Nas últimas voltas, George [Russell] apanhou-me rapidamente. Eu sabia que ele estava a chegar, e estava ao alcance do DRS durante cinco ou seis voltas, por isso estava apenas a fazer as voltas de qualificação para me manter à frente”, disse Alonso após ter conhecido a decisão dos comissários desportivos. “Eu queria maximizar a minha velocidade de saída da curva 6 para me defender dele. É o que qualquer piloto de corrida faria, e não senti que fosse perigoso. É uma desilusão receber uma penalização dos comissários pelo que foi uma corrida dura, mas justa”.

