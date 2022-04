GP Austrália F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

A terceira jornada do campeonato do mundo de F1 foi um espetáculo digno de ser visto. Houve festa nas bancadas e a corrida foi emocionante, adjetivo que tem sido aplicado várias vezes nos últimos tempos, o que é um excelente sinal. Escolhemos alguns dados estatísticos relevantes desta prova:

#4ª vitória pra Charles Leclerc

Charles Leclerc conquistou a sua quarta vitória na F1, sendo agora o 57º piloto com mais vitórias na competição. Com este triunfo igualou Dan Gurney, Bruce McLaren e Eddie Irvine.

#1º Grand Slam para Leclerc

Pela primeira vez na sua carreira na F1, Leclerc conseguiu um Grand Slam, ou seja, pole, vitória e volta mais rápida, num fim de semana praticamente perfeito por parte do monegasco. É assim o 26º piloto na história da F1 a conseguir este feito. Jim Clark é o piloto que mais vezes o conseguiu com 8 Grand Slams.

#3ª melhor volta consecutiva para Leclerc

O monegasco está em forma e os números dizem-nos isso mesmo. O #16 da Ferrari conquistou a sua terceira volta mais rápida consecutiva, tornando-se no 32º piloto a fazê-lo igualando Lewis Hamilton, que também o conseguiu fazer por uma vez. Kimi Raikkonen e Michael Schumacher são nomes que se destacam nesta lista, com o finlandês a conseguir uma série de 6 voltas mais rápidas consecutivas, menos uma do que conseguiu Schumacher. Alberto Ascari (7) foi o piloto que conseguiu a série mais longa.

#240ª vitória da Ferrari

A Scuderia conquistou mais uma vitória, a 240ª da sua história na F1, com uma taxa de aproveitamento de 23.23%. A Ferrari consolidou a sua posição como equipa com mais vitórias na F1, à frente da McLaren (183) e Mercedes (124).

#A sequência de passagens consecutivas à Q3 de Valtteri Bottas chegou ao fim

Foram 103 passagens à Q3 consecutivas para Valtteri Bottas. Bottas já começava a apontar ao recorde e Ayrton Senna que conseguiu qualificar-se no top 10 por 137 vezes seguidas, Bottas teve de se contentar com 103 presenças na Q3, um registo digno de registo por parte do finlandês.

#420000 pessoas em Melbourne

De quinta a Domingo, Albert Park recebeu 420 mil pessoas, um recorde no que se tornou no maior evento desportivo da história da Austrália e na maior afluência de fãs num fim de semana de F1, na história moderna do desporto.