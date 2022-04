GP Austrália F1: Alfa Romeo perto de “duplos pontos” de novo | AutoSport

A Alfa Romeo não ficou muito longe de ter dois pilotos nos pontos no GP da Austrália. Valtteri Bottas esteve no meio da ação desde o início da corrida, dando alguns bons passos para terminar no top 10, mas Guany Zhou teve uma corrida mais recatada, acabando por ser surpreendido pela tática da Williams e de Alex Albon.

Para Valtteri Bottas: “Gostei muito da corrida, tive um bom desempenho com lutas próximas e batalhas do princípio ao fim. Evidentemente, o mais importante é que trouxemos para casa alguns pontos, e isso deve-se a um bom trabalho feito por todos os membros da equipa: Estou satisfeito pela forma como corremos e, definitivamente, a asa mais ‘fina’ que nos penalizou sábado acabou por ser a escolha certa e ajudou-nos a fazer progressos”, disse Bottas, com a Alfa Romeo a preparar-se para colocar upgrades no carro nas próximas provas.

Já Zhou Guanyu: “estou orgulhoso da minha corrida, mas obviamente um pouco chateado por perder os pontos por uma margem tão estreita.Dei tudo e esforcei-me tanto no final, mas já não tinha pneus quando cheguei à batalha com o Alex não consegui chegar à frente. Seja como for, olhando para as minhas três primeiras rondas na Fórmula 1, o meu pior resultado é o 11º”.

Por fim, Fred Vasseur, Diretor da Equipa está contente: “trazer para casa quatro pontos com outro top 10 de final é realmente bom, especialmente depois da corrida em Jidá. A equipa fez um bom trabalho em circunstâncias difíceis: o timing do primeiro Safety Car não foi o ideal e custou-nos uma posição na pista, especialmente com Zhou; também ficámos ‘presos’ num par de comboios de DRS, pelo que tivemos de ganhar o nosso lugar de forma mais difícil. Estivemos perto de voltar a ter dois carros nos pontos, e isso é a prova de que estamos a ir na direção certa”, disse.