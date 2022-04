GP Austrália F1: Alexander Albon pode ser excluído da qualificação | AutoSport

A Williams está em apuros. A FIA convocou Alexander Albon e um representante da equipa depois de não ter conseguido retirar a amostra de um litro de combustível do depósito do Williams FW44 para proceder à sua testagem. Recordamos que o mesmo aconteceu com Sebastian Vettel em 2021 após a corrida do GP da Hungria e que nessa altura, a pena foi a exclusão do piloto alemão da Aston Martin da classificação da prova.

Alexander Albon foi instruído pelo seu engenheiro a parar na pista, poucos metros antes da entrada do pitlane, durante a qualificação em Albert Park, momentos depois de ter sido eliminado na Q3. Após a sessão, a FIA tentou extrair do carro a amostra de 1 litro de combustível, mas em vez disso, conseguiu apenas 0,33 litros.

Espera-se uma decisão do colégio de comissários a qualquer momento.