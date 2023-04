GP Austrália F1, Alexander Albon: “estou muito zangado comigo mesmo” | AutoSport

Alexander Albon já tinha demonstrado na qualificação que podíamos contar com ele para a discussão das posições pontuáveis. O piloto da Williams arrancou bem na corrida do GP da Austrália e passou para posições cimeiras no pelotão, rodando em sexto quando cometeu um pequeno erro que o levou a embater nos muros de proteção do traçado de Melbourne e a abandonar prematuramente a terceira prova da temporada.

“Estou muito desapontado pela equipa, mas do que outra coisa. Tínhamos um bom carro, mesmo só tendo completado algumas voltas na corrida. Estávamos fortes e foi mesmo muito infeliz o que aconteceu”, disse o piloto da Willliams após a corrida. “Entrei um pouco mais largo na curva 5, na verdade não pensei muito sobre isso, mas depois de ver os dados apercebi-me que foi um pouco demais. Com estes pneus é muito fácil sermos punidos quando escorregamos e penso que essa foi a causa”.

Albon reforçou que o mais importante na corrida era lutar por pontos, porque isso não irá acontecer em todas as corridas com o carro da Williams. “É muito desapontante, foi um erro meu e pedi desculpa à equipa. Hoje podíamos ter conseguido um bom resultado… ver a classificação no final da corrida, é fácil perceber que estaríamos na discussão pelos pontos e precisamos de os somar quando pudemos e hoje havia essa oportunidade. Tudo estava a correr bem até ao meu erro. Para ser sincero, estou muito zangado comigo mesmo”, concluiu o piloto.