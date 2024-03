GP Austrália F1: Alexander Albon acredita em melhores resultados nas próximas corridas | AutoSport

Alexander Albon considera que ainda não conseguiu demonstrar o verdadeiro potencial do Williams FW46. Nas duas primeiras rondas da temporada de 2024 da Fórmula 1, o piloto tailandês enfrentou alguns problemas que prejudicaram o seu desempenho e apesar destes contratempos, Albon continua otimista para as próximas provas.

No Grande Prémio do Barém, Albon debateu-se com problemas de sobreaquecimento, terminando no 15º lugar e na Arábia Saudita, falhou por pouco a conquista de pontos, terminando em 11º lugar, depois de ser ‘apanhado’ no comboio que Kevin Magnussen comandou. Mesmo assim, Albon está confiante que a Williams ainda tem de mostrar todo o seu potencial em pista.

“Temos um carro melhor do que no ano passado”, sublinhou Alexander Albon. “Mas as outras equipas também têm. E eu diria que a Haas, em geral, tem sido um pouco surpreendente, são mais competitivos. Sabemos onde estão os nossos pontos fracos. Sabemos que há tempo por volta para poder tirar. Sabemos onde está esse tempo por volta. Esperamos que nas próximas seis ou sete corridas possamos começar a encontrar esse desempenho e a superar os nossos rivais”.

Albon expressou a sua determinação em ultrapassar os desafios e lutar por melhores resultados nas próximas corridas. “Não é bem assim que queremos começar a época. Acho que queríamos um pouco mais do que isto, mas é apenas o início e podemos recuperar”, explicou o piloto da Williams.

Uma diferença do FW46 para o seu antecessor, é a maior dificuldade em ultrapassar carros adversários, identificou Albon. “Não temos a velocidade em reta do ano passado, por isso, é realmente muito difícil para nós ultrapassar. Fiquei bastante surpreendido [em Jidá], tive de fazer todas as ultrapassagens nas curvas, o que não é normal para mim! Foi interessante. Com o comboio de DRS era impossível. E quando acabou e pude atacar um carro que não tinha DRS, consegui passar”, disse o tailandês.