GP Austrália F1, Alex Albon: “é um dia especial, mas foi difícil” | AutoSport

Grande desfecho de corrida para a Williams com o 10º lugar de Alex Albon, que parou no final da penúltima volta para a troca obrigatória de pneus, surgindo em pista na frente de Guany Zhou, piloto da Alfa Romeo. Este é o primeiro ponto Williams da temporada, depois de uma longa e complicada corrida: “é um dia especial, mas foi difícil, passei a corrida quase a fazer voltas de qualificação mas estou muito contente embora para nós tenha sido difícil” começou por dizer Alex Albon, que explicou que as equipas andam um pouco à ‘nora’ com os pneus: “ninguém percebe nada dos pneus. As equipas estão perdidas, ninguém sabe o que fazer nas voltas de aquecimento. É bom para nós porque dá espaço para surpresas. Por exemplo na qualificação, Lando Norris fez o tempo na sua primeira volta lançada, isso para nós não funciona”, disse Albon cuja equipa o ano passado só pontuou na 11ª corrida, e este ano isso chegou bem mais cedo.