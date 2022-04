GP Austrália F1, 15 voltas: Charles Leclerc mantém liderança | AutoSport

Após algumas voltas de Safety Car em pista, em resultado da saída de pista de Carlos Sainz, Charles Leclerc é o líder da corrida no final das primeiras 15 voltas, seguido de Max Verstappen, que já tem alguns problemas nos pneus macios. Sergio Perez conseguiu ultrapassar Lewis Hamilton e é o terceiro classificado.

Charles Leclerc manteve a liderança na partida do GP da Austrália, mas quem arrancou bem foi Lewis Hamilton que passou para o terceiro posto, tendo defendido esse posto do ataque de Sergio Pérez.

Lando Norris perdeu dois lugares, primeiro para Hamilton e depois para o outro piloto Mercedes, George Russell. Carlos Sainz, com pneus duros montados no F1-75, perdeu duas posições logo nos primeiros metros da corrida, tendo falhado por completo o procedimento de partida. O piloto espanhol perdeu mais 3 posições na primeira volta e na tentativa de recuperar um lugar, na segunda volta, Sainz perdeu o controlo do monolugar na curva 9 e seguiu em frente na relva, falhando por pouco o Haas de Mick Schumacher, e ficou preso na gravilha na saída da curva 10. Esta situação levou a bandeiras amarelas e Safety Car Virtual que levou a uma situação de Safety Car em pista. Sainz teve de abandonar a corrida.

No recomeço da corrida, Leclerc ganhou uma margem suficiente para Max Verstappen, não permitindo ao neerlandês sequer uma tentativa de ataque. Na volta seguinte à saída do SC, Hamilton perdeu a posição para Pérez, baixando para o quarto posto, enquanto Sebastian Vettel saiu de pista na curva 11, trazendo alguma gravilha para a pista.

Fernando Alonso, com pneus duros no Alpine, é décimo e começa a chegar-se a Pierre Gasly, que é nono.