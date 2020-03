GP Austrália : Evento prossegue…sem a Fórmula 1

Os organizadores do GP da Austrália de F1 vão dar sequência ao resto do programa previsto para o fim de semana, com as diversas competições de apoio, isto num contexto em que os Fórmula 1 ficam guardados nas boxes, mas há ainda muita confusão, devido a não existir informação oficial,



Depois da FIA e das equipas terem acordado não disputar o Grande Prémio, depois do que se passou com a McLaren, que teve de ir para quarentena depois de um dos seus elementos ter contraído o Covid-19, ainda não foi feita qualquer comunicação, já que estão ainda a ser discutidas as implicações desta saída.



Assim que existir uma decisão, ela será tornado pública, mas é ponto assente que o Grande Prémio não se realiza, já se dizendo inclusivamente que Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen já saíram de Melbourne.

O primeiro-ministro do estado de Vitória, Daniel Andrews disse, pouco antes da abertura dos portões da pista, na manhã de sexta-feira (em Melbourne), que não permitiria a presença de espectadores se alguma ação na pista tivesse lugar. Em declarações à 7News Sydney: “Por razões de saúde pública, não haverá espectadores no Grande Prémio este fim-de-semana, se acabar por existir corrida. Isso é um assunto para eles [organizadores] e eles vão fazer anúncios muito em breve”.

ATUALIZAÇÃO: 9h30 da manhã em Albert Park, e tudo ainda está fechado ao público. Não há categorias de suporte em pista, conforme programado nem sequer nenhuma palavra sobre se há cancelamento ou não da F1.

Há quatro equipas de F1 que não estão sequer no paddock: McLaren, Mercedes, Ferrari e Renault.