GP Austrália de F1: Dobradinha Mercedes, favoritismo confirmado
A Mercedes confirmou o favoritismo e regressou ao topo da Fórmula 1 ao garantir uma vitória dominante no Grande Prémio da Austrália, com George Russell a triunfar diante do colega de equipa Kimi Antonelli. O resultado marca o regresso em força da formação de Brackley e Brixworth após quatro temporadas de frustração sob o anterior regulamento técnico.
Russell, que partiu da pole position, perdeu momentaneamente a liderança para Charles Leclerc, mas recuperou o comando após uma batalha intensa com o ferrarista. A estratégia de uma única paragem revelou-se decisiva para assegurar a vitória, com o britânico a elogiar o desempenho coletivo: “Esta vitória sabe muito bem. Foi uma corrida difícil, mas a estratégia foi perfeita e conseguimos controlar o ritmo até ao fim.”
Antonelli completou a dobradinha, conquistando o seu melhor resultado na Fórmula 1. O jovem italiano reconheceu o desafio enfrentado no arranque: “Tive um início complicado devido ao nível de bateria, mas a recuperação foi forte e conseguimos um resultado fantástico. Este 1-2 é o reflexo do trabalho árduo de toda a equipa.”
O diretor da Mercedes-Benz Motorsport, Toto Wolff, destacou o simbolismo do triunfo: “É gratificante ver a Mercedes novamente na frente. As equipas em Lauda Drive e Morgan Drive fizeram um trabalho notável para nos trazer a Melbourne com um pacote tão competitivo. Este é o início que desejávamos para lutar pelo título.”
Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista, admitiu que a gestão de energia nos momentos iniciais comprometeu as partidas de ambos os pilotos, mas realçou a capacidade de resposta da equipa. “Não foi um início fácil, mas o ritmo do carro e as decisões estratégicas permitiram recuperar rapidamente. Todos devem sentir orgulho.”
Com este resultado, a Mercedes assume a dianteira do campeonato e renova esperanças de um novo ciclo de domínio na era híbrida de 2026.
FOTO Pirelli
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Resumo da Intercup/Winter Cup 20264 Março 2026 00:03
-
AutoSport TV Resumo da Baja Montes Alentejanos4 Março 2026 00:01