GP Austrália de F1: Dobradinha Mercedes, favoritismo confirmado

A Mercedes confirmou o favoritismo e regressou ao topo da Fórmula 1 ao garantir uma vitória dominante no Grande Prémio da Austrália, com George Russell a triunfar diante do colega de equipa Kimi Antonelli. O resultado marca o regresso em força da formação de Brackley e Brixworth após quatro temporadas de frustração sob o anterior regulamento técnico.

Russell, que partiu da pole position, perdeu momentaneamente a liderança para Charles Leclerc, mas recuperou o comando após uma batalha intensa com o ferrarista. A estratégia de uma única paragem revelou-se decisiva para assegurar a vitória, com o britânico a elogiar o desempenho coletivo: “Esta vitória sabe muito bem. Foi uma corrida difícil, mas a estratégia foi perfeita e conseguimos controlar o ritmo até ao fim.”

Antonelli completou a dobradinha, conquistando o seu melhor resultado na Fórmula 1. O jovem italiano reconheceu o desafio enfrentado no arranque: “Tive um início complicado devido ao nível de bateria, mas a recuperação foi forte e conseguimos um resultado fantástico. Este 1-2 é o reflexo do trabalho árduo de toda a equipa.”

O diretor da Mercedes-Benz Motorsport, Toto Wolff, destacou o simbolismo do triunfo: “É gratificante ver a Mercedes novamente na frente. As equipas em Lauda Drive e Morgan Drive fizeram um trabalho notável para nos trazer a Melbourne com um pacote tão competitivo. Este é o início que desejávamos para lutar pelo título.”

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista, admitiu que a gestão de energia nos momentos iniciais comprometeu as partidas de ambos os pilotos, mas realçou a capacidade de resposta da equipa. “Não foi um início fácil, mas o ritmo do carro e as decisões estratégicas permitiram recuperar rapidamente. Todos devem sentir orgulho.”

Com este resultado, a Mercedes assume a dianteira do campeonato e renova esperanças de um novo ciclo de domínio na era híbrida de 2026.

FOTO Pirelli