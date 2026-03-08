GP Austrália: Adeptos divididos após estreia da nova era da Fórmula 1 em Melbourne

Euforia com o espetáculo em pista mas receio de novo domínio da Mercedes

A primeira corrida de 2026, em Melbourne, deixou a comunidade da Fórmula 1 claramente dividida: de um lado, elogios às novas dinâmicas de corrida e ao nível de entretenimento nas voltas iniciais; do outro, um receio crescente de que a Mercedes esteja em vias de inaugurar um novo ciclo de domínio, à imagem de 2014.

Ao mesmo tempo, as novas regras de motores e gestão de energia abriram um debate intenso sobre a natureza das ultrapassagens e o papel da estratégia, com muitos adeptos a elogiar o caos controlado da corrida mas também a criticar fortemente a forma como os carros são agora pilotados.

Estreias de luxo: Lindblad e Bortoleto ganham adeptos

Entre os pontos mais consensuais entre os fãs estão as estreias de Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto. O britânico da Racing Bulls, de apenas 18 anos, foi amplamente descrito como “espetacular” e “ridículo” pela positiva, depois de se qualificar no top‑10, chegar a rodar em terceiro na primeira volta e fechar a prova em oitavo, sem erros visíveis sob pressão.

Bortoleto, por sua vez, ajudou a Audi a entrar no Mundial com pontos logo na primeira participação, ao terminar em nono numa corrida em que muitos esperavam apenas de sobrevivência de uma estrutura quase totalmente nova.

O desempenho sólido do brasileiro e a forma como a unidade motriz Audi se apresentou competitiva desde a primeira corrida foram vistos como um dos sinais mais animadores do pelotão intermédio.

Dez voltas iniciais vistas como “puro cinema”

Se houve algo que reuniu grande parte das opiniões foi o arranque da corrida: as primeiras 10 voltas foram repetidamente caracterizadas como “puro cinema”. A luta direta entre George Russell e Charles Leclerc, com trocas de posição e gestão agressiva de energia, bem como recuperações rápidas no meio do pelotão, contrariaram os receios de que as novas regras tornassem a corrida excessivamente estática.

Analistas técnicos apontam que o novo equilíbrio entre motor térmico e componente elétrica, aliado às diferenças de afinação de aerodinâmica ativa, criou um efeito “ioiô” em que um carro ataca com grande boost elétrico numa volta e, na seguinte, tem de levantar o pé para recarregar bateria, gerando fases alternadas de ataque e vulnerabilidade. Para muitos adeptos, isso aumentou o caos e a incerteza nas primeiras voltas, mesmo se nem todos concordam com a estética dessas manobras.

​Hamilton “de volta” anima adeptos, Verstappen continua a impressionar

Outro elemento que gerou entusiasmo foi a prestação de Lewis Hamilton. Depois de um 2025 irregular, vários adeptos destacaram uma “melhoria drástica” na confiança e no ritmo de corrida, vendo no quarto lugar de Melbourne – sempre próximo de Leclerc – sinais claros de que o britânico “está de volta” e pode regressar com regularidade aos pódios, desde que a Ferrari mantenha a mesma forma.

Já Max Verstappen, mesmo mergulhado no debate sobre as novas regras, foi amplamente elogiado pela recuperação de 20º a 6º, com alguns adeptos a chamarem‑lhe “animal” pela forma como subiu no pelotão nas primeiras 12 voltas. O neerlandês, contudo, tem sido um dos críticos mais duros desta geração de carros, descrevendo‑os como “anti‑corrida” e comparando a filosofia a uma “Fórmula E com esteróides”, devido à necessidade constante de gerir energia e baterias em detrimento da condução pura.

Estratégia da Ferrari volta a gerar incredulidade

Ao nível das equipas, a Ferrari voltou a ser alvo de críticas pela leitura estratégica da corrida. Adeptos qualificaram como “incrédula” a decisão de não parar Leclerc ou Hamilton durante o primeiro período de Virtual Safety Car, numa altura em que a Mercedes acabou por aproveitar precisamente essa janela para assegurar a sua estratégia ideal de uma paragem.

Na perceção de muitos, a Scuderia “estendeu o tapete” para a Mercedes gerir a corrida em ar limpo, perdendo uma oportunidade de transformar um arranque fortíssimo – com Leclerc na liderança e ambos os carros claramente competitivos – numa verdadeira luta pela vitória ou, pelo menos, num ataque mais direto à dupla Russell/Antonelli.

A noção de que a Ferrari tem um dos carros mais rápidos, mas continua a falhar em momentos críticos de decisão, mantém‑se como um dos temas mais recorrentes nas reações.

Receio real de novo ciclo de domínio da Mercedes

Apesar de Toto Wolff insistir que a Mercedes “tem uma luta em mãos com a Ferrari” e que o resultado de Melbourne não garante um campeonato dominado, a perceção entre muitos adeptos é de que a equipa alemã começou a nova era num patamar muito superior ao resto. A combinação de dupla na primeira linha, ritmo sustentado em corrida e aparente margem ainda por explorar alimentou comparações diretas com 2014.

Em particular, o facto de Russell e Kimi Antonelli terem conseguido fazer a sequência rápida de curvas 9/10 praticamente sem travar, mantendo enorme confiança no carro, foi destacado como sinal de um pacote chassis/motor claramente à frente da concorrência. Mesmo equipas cliente com a mesma unidade motriz – como a McLaren – não conseguiram replicar esse nível de performance, aumentando o receio de que o poderio da Mercedes não se resuma apenas ao motor.

​Hamilton, por seu lado, já advertiu que, se essa vantagem se mantiver “durante alguns meses”, o campeonato pode ficar praticamente decidido em termos de luta pelo título, dada a quantidade de pontos que se perdem por se estar “um segundo atrás em qualificação” de forma consecutiva.

Ultrapassagens “artificiais” e gestão de bateria em debate

A nova filosofia das unidades motrizes, com uma fatia de potência muito maior a ser entregue via sistema elétrico, está no centro de uma das críticas mais frequentes. Vários adeptos consideram que muitas ultrapassagens parecem “artificiais”, já que um carro consegue ganhar 30–40 km/h em linha reta com um único acionamento de modo de ataque, tornando quase impossível a defesa em igualdade de condições.

Lando Norris, entre outros pilotos, queixou‑se de ter de olhar “para o volante de três em três segundos” para gerir energia, modos de recuperação e overboost, em vez de se focar apenas na condução e no adversário à frente.

Esta necessidade de gestão, somada à obrigação de levantar claramente o pé em certas zonas para recarregar bateria – como se viu na reta traseira de Albert Park – levou alguns a falar na “morte da arte da defesa” e a questionar se esta é a direção certa para a categoria.

Pneus demasiado resistentes retiram variabilidade estratégica

Também a Pirelli não escapou às críticas dos adeptos. Embora o fornecedor italiano tenha procurado “apimentar” a estratégia escolhendo compostos mais macios para Melbourne, na prática o pneu duro mostrou‑se capaz de aguentar stints superiores a 40 voltas com tempos competitivos, o que para muitos retirou parte da tensão associada à gestão de desgaste e à possibilidade de duas ou três paragens distintas.

Nas redes sociais, vários comentários referiram‑se aos duros como “pneus imortais”, lamentando a ausência de um “pico” de rendimento que obrigasse equipas a arriscar mais ou a diferenciar estratégias. Do lado da Pirelli, responsáveis técnicos insistem que o objetivo era precisamente aumentar a importância da gestão de ‘graining’ e tornar as escolhas mais abertas, lembrando que Melbourne é, por natureza, um circuito de baixa degradação – factor que poderá mudar noutros traçados ao longo do ano.

Audi, Racing Bulls e novas regras: sinais promissores, dúvidas estruturais

No meio das críticas, há também sinais positivos: a estreia competitiva da Audi, os pontos da Racing Bulls com Lindblad e o facto de várias equipas intermédias se mostrarem relativamente próximas entre si alimentam a expectativa de um pelotão mais compacto.

Ao mesmo tempo, permanece a preocupação de que a complexidade dos sistemas de bateria e a curva de aprendizagem das novas regras acabem por alargar, a médio prazo, o fosso entre estruturas de fábrica – com recursos e departamentos próprios de unidade motriz – e equipas cliente, que dependerão da rapidez com que conseguem interpretar e explorar mapas de energia fornecidos por terceiros.

Globalmente, o sentimento dominante entre os adeptos é de ambivalência: a vitória de George Russell foi vista como previsível face ao nível do Mercedes, mas muitos acreditam que o campeonato pode ser interessante se a Ferrari conseguir afinar decisões estratégicas e se a vantagem atual da Mercedes não for tão grande quanto parece – ou se, pelo menos, em Brackley não estiverem a “brincar” com o pelotão, escondendo parte do verdadeiro potencial à espera de momentos mais decisivos da época.

