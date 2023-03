GP Arábia Saudita: Plantel da Fórmula 1 partido ao meio? | AutoSport

Das quatro equipas da frente já falámos, mas entre as seis restantes há muita coisa diferentes que pode suceder na Arábia Saudita. O ano passado, houve duas equipas a lutar para chegar à frente, junto da Red Bull, Ferrari e Mercedes, outras duas que lutaram pelo quarto lugar do campeonato, Alpine e McLaren, e depois, a Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alpha Tauri, e lá mais atrás a Williams.

Este ano, o plantel parece dividir-se ao meio, ou quase. As quatro primeiras – confortavelmente lideradas pela Red Bull até agora, e depois as seis equipas restantes.

Já não existe um meio do pelotão, como o demonstra o facto de cinco equipas diferentes terem visto pilotos ficar pelo caminho na Q1 no Bahrein.

A McLaren quase perdeu ambos os pilotos na primeira fase da qualificação; mas Lando Norris definiu o seu tempo de volta antes de Logan Sargeant, o que significa que foi classificado à frente do estreante de Williams, apesar de os seus tempos serem idênticos, permitindo que Norris seguisse em frente.

Na corrida, a McLaren pareceu mais competitiva, e Lando Norris chegou a ‘ameaçar’ chegar aos pontos antes de precisar de fazer múltiplas paragens nas boxes para fazer face a uma fuga de pressão pneumática. Oscar Piastri tinha igualmente avançado antes de se retirar com um problema de fiabilidade, dando à equipa muito trabalho entre as corridas.

Mas se a McLaren correr de forma fiável, então deverão estar na luta pelos pontos tal como o resto do plantel, que foi liderado no Bahrein por Valtteri Bottas e a Alfa Romeo.

No entanto, essa não é uma imagem clara, com Pierre Gasly a subir do último lugar da grelha para o nono lugar com a Alpine, e Alex Albon a segurar Yuki Tsunoda para o ponto final. E tudo depois de Haas ter colocado um piloto na Q3.

Será muito interessante ver qual a ordem em Jidá…