GP Arábia Saudita, Fernando Alonso: Bob Bell “irá beneficiar o nosso departamento técnico” | AutoSport

Sobre as saídas e reestruturação da Alpine, que lida ainda com um início de temporada muito complicado, Fernando Alonso, como antigo piloto daquela estrutura, assegura que “é difícil de ver”. Para o espanhol “é uma equipa que me é muito querida e que me permitiu fazer muitas coisas boas na minha carreira. Por isso, espero que volte a melhorar”.

Depois de ser um dos elementos que saiu recentemente da Alpine, Bob Bell, uma figura de longa data no mundo da Fórmula 1, juntou-se à Aston Martin, e Fernando Alonso considera este desenvolvimento como uma “boa notícia” para a equipa. Os dois têm uma história de sucesso juntos, particularmente durante as conquistas de Alonso na Fórmula 1.

