GP Arábia Saudita F1, Williams também foi ‘tramada’ por Kevin Magnussen | AutoSport

A HAAS já pontuou, a Williams ainda não, mas lidera o plantel final de quatro equipas do segundo pelotão. Nesta corrida, Alex Albon foi empurrado para o muro por Kevin Magnussen o que danificou a sua asa dianteira e lhe custou muito desempenho, e a corrida do anglo-tailandês ficou desde logo condicionada a partir daí, pois essa situação passou-se logo no arranque da corrida.

Mas o Williams pareceu competitivo, com Albon a lutar e quase a passar o Haas numa ocasião posterior. Quanto a Logan Sargeant, acabou por ficar preso num comboio de DRS e chegou a casa alguns lugares mais atrás.

Alex Albon, 11º: “É frustrante não ter lutado pelo pontos, terminando apenas 11º. A Haas fez um ótimo trabalho com a estratégia, utilizando o Kevin para aguentar o grupo, o que foi muito inteligente. Infelizmente, não tínhamos a velocidade necessária e estávamos a sofrer danos na asa dianteira, pelo que tivemos dificuldades em progredir no pelotão. Tínhamos um carro de corrida melhor do que mostramos, por isso agora o foco está em melhorar para a Austrália.”

Logan Sargeant, 14º: “Foi uma corrida decente, com boas 35 voltas; no entanto, não tivemos o ritmo necessário nas últimas 15 voltas. Estava a começar a explorar o potencial no final da corrida, mas era um pouco tarde demais. Se tivesse percebido o potencial mais cedo, poderíamos ter terminado melhor, mas vou analisar a situação e ver o que posso fazer melhor. Com o ritmo a melhorar ao longo da corrida, estou confiante de que podemos desbloquear mais potencial para a Austrália.”

Dave Robson, Diretor de Desempenho: “Foi uma daquelas corridas incrivelmente frustrantes. O Alex teve um arranque soberbo e estava à frente do Ferrari, mas foi apanhado no tráfego na T1 e, crucialmente, perdeu um lugar para o Magnussen. A maior parte do pelotão foi às boxes aquando do Safety Car e, quando o Alex fez uma ultrapassagem ao Magnussen pouco depois do início da corrida, foi injustamente impedido, pelo que o Magnussen foi penalizado, mas isso custou-nos vários lugares e causou danos na placa da extremidade da asa dianteira. Apesar dos danos, Alex conseguiu atacar e ultrapassar vários carros, mas não conseguiu conquistar a última posição na tabela de pontos devido ao jogo de equipa feito pela Haas. O Logan fez uma boa corrida e fez parte do mesmo grupo de carros que o Alex durante a maior parte da corrida. O seu ritmo foi forte, mas sofreu com uma degradação dos pneus ligeiramente superior à do Alex na última passagem. Apesar de estarmos frustrados por termos terminado fora dos pontos, o dia teve aspetos positivos, incluindo o ritmo de corrida básico do FW46.

“Aprendemos muito nas duas últimas semanas.”