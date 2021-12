GP Arábia Saudita F1: volta de abertura será crucial | AutoSport

Numa pista destas, se no final da primeira volta as três primeiras posições da grelha de partida se mantiverem será bem mais difícil, ainda que nem perto de impossível, serem revertidas. Como se sabe é difícil fazer previsões sobre como uma corrida se pode desenrolar, ainda mais quando vai decorrer num circuito que é ‘novinho em folha’ no calendário, mas já houve alguns sinais do que podemos esperar já este fim-de-semana.

A primeira corrida de Fórmula 2 mostrou que as ultrapassagens são possíveis na Curva 1 e na última curva, usando DRS, mas a posição na pista ainda é extremamente importante devido à natureza de alta velocidade do circuito.

O piloto que chegou primeiro à Curva 1 – Marcus Armstrong – ganhou a corrida de abertura apesar de vários períodos de Safety Car, e na segunda corrida foi um bloqueio de rodas do líder, Jehan Daruvala que acabou por abrir a hipótese de uma ultrapassagem por parte de Oscar Piastri, mais tarde.

Muitas coisas podem ‘abanar’ a corrida, mas sem uma clara vantagem de velocidade vai ser difícil para os carros passarem uns pelos outros, por isso, tirar ‘abrir os cotovelos’ na volta de abertura vai ser particularmente importante. Mas é um equilíbrio difícil de encontrar para os pilotos porque qualquer detalhe pode comprometer toda a sua corrida. Veja-se o que sucedeu ontem a Max Verstappen.

A primeira visita a Baku vem à mente como um excelente exemplo, onde todo o plantel jogou um pouco pelo seguro esperando ‘drama’ e oportunidades que nunca chegaram, porque todos eles estavam a rodar com margem extra de erro. Em Jidá, vamos ver, pois há um pormenor muito importante. Max Verstappen tem um avanço de oito pontos e por isso bem menos a perder num eventual contacto com Lewis Hamilton, mas antes disso tem Valtteri Bottas pela frente, algo que vai tentar ‘despachar’ logo após o arranque…