GP Arábia Saudita, F1: Verstappen pestanejou e Hamilton conquistou pole position | AutoSport

Lewis Hamilton conquistou a pole position para o GP da Arábia Saudita. Max Verstappen vinha a bater o tempo de Hamilton em todos os setores, até que na última curva bateu no muro e danificou o Red Bull. Um final infeliz para uma volta que estava a ser cerca de 3 décimos mais rápida que a do seu rival, que sentiu algumas dificuldades durante a sessão de qualificação. Parecia certa a pole position de Verstappen numa das melhores voltas de qualificação de sempre até ao momento infeliz. Mas amanhã quem começa nessa posição é o seu adversário pela conquista do título.

Valtteri Bottas vai começar do segundo lugar e Verstappen do terceiro.

Q1: Sessão para esquecer para a Aston Martin

Max Verstappen voltou a ter um bom inicio de sessão, colocando-se no topo da tabela de tempos ainda na sua primeira tentativa. Lewis Hamilton pelo contrário, falhou a travagem na primeira curva e teve de abandonar a tentativa e voltar na volta seguinte. Ainda assim, o britânico da Mercedes conseguiu rodar mais rápido que o homem da Red Bull.

Com as condições de pista mais favoráveis, os tempos iam baixando e ninguém parecia estar salvo de uma eliminação. No final das primeiras voltas, Carlos Sainz saltou para o topo da tabela de tempos, com o tempo de 1:28.3s. deixando Hamilton em segundo e Valtteri Bottas no terceiro lugar. Surgiam depois Charles Leclerc e Lando Norris.

Sem trocar de pneus, Max Verstappen voltou a rodar mais rápido que todos os restantes, sendo destronado por Bottas pouco depois.

Verstappen voltou a tentar uma volta rápida, mas encontrou tanto tráfego que teve de abortar a volta. Pouco depois, Bottas informou a equipa que tinha problemas com o motor e ao entrar no pitlane ficou parado, enquanto isso Perez conseguiu o melhor tempo da Q1.

Pierre Gasly pode ter impedido Carlos Sainz, com os comissários a tomarem nota do incidente que será investigado após a sessão.

Foram eliminados ambos Aston Martin e Haas, para além de Nicholas Latifi.

Q2: “KO” para Carlos Sainz e Daniel Ricciardo

Max Verstappen começou a Q2 no topo da tabela de tempos e enquanto Lewis Hamilton não ia além do terceiro tempo, Valtteri Bottas colocou-se em segundo, atrás do neerlandês. Sergio Perez, que esteve um pouco fora do ritmo nos dois primeiros treinos, conseguiu um melhor tempo que Bottas e subiu ao segundo lugar.

Carlos Sainz teve um saída de pista, conseguiu segurar o carro para não embater nas proteções, mas não foi incapaz de tocar com a asa traseira e danificar a peça ainda a tempo de sair novamente para a pista.

A cerca de metade do tempo passado da Q2, Perez foi o piloto mais rápido do pelotão e passou para o topo da tabela de tempos, até que Lewis Hamilton conseguiu bater o tempo do mexicano e passar à Q3 com o tempo mais rápido, mas o jogo de pneus utilizado têm mais 4 voltas que os de Verstappen. Um dado importante para a estratégia de corrida.

Nos momentos finais da sessão, Sainz voltou a ter problemas e saiu novamente de pista, mas conseguiu segurar o carro na escapatória. Ainda durante a Q2, Antonio Giovinazzi roçou com o pneu traseiro direito no muro na saída de uma das curvas e Kimi Raikkonen tocou num dos pneus do carro de Bottas.

Foram eliminados, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, George Russell e Carlos Sainz.

Q3: Verstappen sempre no limite

Saindo primeiro que Max Verstappen, Lewis Hamilton teve de abortar a primeira tentativa de volta rápida, após ter saído em frente numa curva. Valtteri Bottas, pelo contrário, conseguiu uma boa volta e saltou para o topo da tabela de tempos.

Na segunda volta, Hamilton conseguiu bater o tempo do colega de equipa, mas Max Verstappen vinha mais atrás e a bater os tempos dos Mercedes em cada setor, roubando a pole position provisória a Hamilton (1:27.653s). Bottas conseguiu ainda melhorar o seu tempo, mas apenas para ficar à frente do colega de equipa e a 0.321s do tempo de Verstappen.

Lewis Hamilton conseguiu uma boa volta, registando o tempo de 1:27.511s e Bottas não conseguiu melhor tempo terminando a qualificação atrás do seu colega de equipa. Nessa altura, Verstappen vinha a cilindrar os tempos de Hamilton em cada um dos setores, sempre no limite, tendo tocado inclusive nas proteções da pista na saída da curva 2. Após uma brilhante demonstração no Red Bull, o neerlandês saiu um pouco mais largo na última curva do traçado e bateu com a traseira no muro, ficando com o eixo traseiro danificado. Esperam-se agora notícias sobre o estado da caixa de velocidades do #33.

Charles Leclerc conseguiu intrometer-se entre os quatro primeiros e vai largar à frente de Sergio Perez, que ficou com o quinto posto da grelha. Desta vez Pierre Gasly vai sair de sexto, seguido de Lando Norris, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e o surpreendente Antonio Giovinazzi.