GP Arábia Saudita F1: Verstappen e Pérez lideram pelotão | AutoSport

Max Verstappen é o líder da classificação a meio da corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita, tendo apenas perdido esse posto após a sua paragem para troca de pneus durante o período de Safety Car por acidente de Lance Stroll. Sergio Pérez, que tinha deixado Charles Leclerc para trás ainda nas primeiras voltas da corrida, voltou também à vice-liderança depois do Safety Car. Neste momento, são 6.9s que separam os dois pilotos da Red Bull.

Pierre Gasly foi o primeiro piloto a desistir de uma corrida esta temporada, após a primeira volta com problemas de caixa de velocidade no carro da Alpine. Com Pérez a pressionar Leclerc nas primeiras voltas, o piloto mexicano ultrapassou o monegasco na volta 4, subindo a segundo. No entanto, na volta 7, Lance Stroll bateu no muro interior e partiu a direção, batendo com violência nas proteções em frente, originando o Safety Car.

Vários pilotos apostaram na paragem para deixar os pneus médios na box e regressarem com pneus duros à pista, mas Lando Norris e Lewis Hamilton não o fizeram. O piloto da McLaren passou a liderar, à frente de Verstappen, com Hamilton atrás e Pérez em quarto. Poucas voltas depois, Verstappen deixou Norris para trás ao mesmo tempo que Hamilton foi ultrapassado por Pérez. O piloto mexicano chegou rapidamente à traseira do McLaren e deixou também Norris para trás.

Leclerc fez o mesmo a Hamilton, subindo a quarto, enquanto Oscar Piastri ainda pressiona o britânico, sem o conseguir ultrapassar.