GP Arábia Saudita F1, Valtteri Bottas: “Quero vencer, mas há outras coisas que têm prioridade” | AutoSport

Valtteri Bottas está a ter um papel preponderante nesta luta com a Red Bull. O piloto finlandês vestiu o “fato de macaco” e está a trabalhar arduamente com a equipa e com Hamilton para que ambos tenham as melhores condições para bater os Red Bull. Não foi um dia fácil para Bottas, com problema no seu motor mas uma volta final no limite deu o segundo lugar ao #77 que servirá de “guarda costas” a Hamilton:

“Foi uma sessão de qualificação importante hoje. Para mim as dificuldades começaram no TL3 e tivemos de mudar o motor mas os rapazes conseguiram concluir a troca mesmo antes do começo da sessão e tudo estava a funcionar bem. A última volta foi no limite e gostei muito, mas esta é uma pista difícil. Temos de forçar o andamento volta após volta e a aderência não baixa muito por isso é duro. Claro que quero vencer, mas há outras coisas que têm prioridade, como o campeonato de construtores e o Lewis [Hamilton] está na luta pelo título e eu não. Farei o melhor que conseguir e ao mesmo tempo tentarei aproveitar.”