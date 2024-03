GP Arábia Saudita F1: Uma paragem pode ser a estratégia mais comum | AutoSport

Prevê-se que o Grande Prémio da Arábia Saudita de 2024 seja palco de várias estratégias para troca de pneus, com a Pirelli a sugerir que a escolha de apenas uma paragem pode ser a mais comum entre as equipas da grelha. Os compostos de pneus disponíveis para a corrida são C2, C3 e C4.

Uma das opções estratégicas pode envolver a fase inicial com o pneu C3 – médio – e mudar para o C2, o composto mais duro, entre as voltas 19 e 25. Outra opção é começar com os pneus macios na primeira fase da corrida, potencialmente à espera de um Safety Car, e depois mudar para o composto duro entre as voltas 15 a 21.

Uma estratégia de uma troca de pneus médios para duros é considerada nominalmente a mais rápida, mas a dinâmica da corrida, como uma forte hipótese da entrada de Safety Car, pode influenciar o momento das paragens nas boxes. O desempenho de Charles Leclerc no ano passado com uma estratégia de macios para duros é digno de nota e pode ser uma opção atrativa para aqueles que pretendem ganhar posições no início da corrida. Para a corrida deste ano, dentro dos dez primeiros da grelha, apenas Fernando Alonso tem um jogo novo de pneus macios.

A opção menos provável é as equipas utilizarem o pneu médio e depois mudarem para o macio para uma última e curta paragem. A janela para esta estratégia abrir-se-ia entre as voltas 28 e 35. Uma corrida de duas paragens é considerada menos atrativa, mas se for tentada, de macios para médios voltando aos macios com paragens entre as voltas 10-15 e 30-36 pode ser uma opção.

Em última análise, a dinâmica da corrida, incluindo potenciais Safety Car e ativações de DRS, desempenha um papel crucial na determinação da eficácia das diferentes estratégias de pneus.

Nas edições passadas do Grande Prémio da Arábia Saudita, houve sempre a entrada do Safety Car, existindo ainda uma forte probabilidade de situações de Virtual Safety Car e até a possibilidade de paragem da prova sob bandeira vermelha, uma vez que num circuito citadino é muito complicado retirar carros danificados, exigindo até trabalhos de recuperação das barreiras de proteção.

A pensar nisso estarão as equipas, uma vez que as paragens para trocas de pneus em situação de bandeira verde demora cerca de 20 segundos, enquanto em Safety Car ou Virtual Safety Car, o tempo ‘perdido’ para os adversários em pista baixa para cerca de 11 segundos.