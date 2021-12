GP Arábia Saudita, F1: Troca de motor no carro de Valtteri Bottas sem penalização | AutoSport

A Mercedes descobriu uma fuga de combustível no monolugar de Valtteri Bottas após a terceira sessão de treinos livres do GP da Arábia Saudita. Sem muito tempo entre a sessão de treinos e a qualificação para investigar a causa, a equipa decidiu trocar de motor por um dos já utilizados pelo piloto em corridas passadas. Como tal, o finlandês não terá de cumprir penalização, porque não se trata de uma nova unidade.

UPDATE: We had a fuel leak on Valtteri's Power Unit at the end of FP3.



Without sufficient time to diagnose and resolve the leak, we are swapping the PU for another unit from the pool. 🛠️ pic.twitter.com/DET92DoPWT