GP Arábia Saudita F1, Toto Wolff: “O nosso objetivo é ter um fim de semana mais consistente” | AutoSport

Depois de um Grande Prémio menos bem conseguido no Barém, Toto Wolff quer que a Mercedes espera ter um melhor fim de semana na Arábia Saudita, acreditando que o circuito de Jidá possa ser mais adequado ao W15.

O chefe de equipa da Mercedes admitiu que a “corrida no Barém foi descrita como pouco satisfatória. Esperávamos uma exibição mais forte depois do nosso desempenho nos treinos e na qualificação”. No entanto, Wolff salientou que “ambos os pilotos ficaram satisfeitos com o equilíbrio no início do fim de semana e com a plataforma mais estável proporcionada pelo W15. Infelizmente, no sábado à noite, o nosso desempenho de arrefecimento [interno] não correspondeu às nossas previsões. Isso obrigou-nos a entrar em modo de gestão logo no início, o que teve o impacto de reduzir as temperaturas dos pneus abaixo do ótimo. Isso custou-nos a oportunidade de mostrar algo mais próximo do nosso verdadeiro potencial. Foi uma forma frustrante de começar a época, mas com a qual vamos aprender”.

Por isso, a próxima prova pode ser a “oportunidade de dar um passo em frente imediatamente”, com o “objetivo de ter um fim de semana mais consistente e compreender o nosso verdadeiro desempenho em relação ao resto da grelha”, sublinha o responsável da Mercedes.

Foto: Mercedes