GP Arábia Saudita F1, Toto Wolff: “não há equipa que não quisesse ter o Max (Verstappen)” | AutoSport

Questionado sobre se Verstappen está no topo da sua lista de potenciais candidatos, Wolff respondeu: “Digamos assim – acho que esta é uma decisão que Max precisa tomar, e não há nenhuma equipe na grelha que não quereria tê-lo no seu carro”.

Wolff foi questionado e claro, respondeu positivamente: “Eu adoraria tê-lo, mas primeiro precisamos de resolver o nosso carro. Acho que devemos isso aos nossos pilotos, George [Russell] e Lewis, para melhorar o carro e dar-lhes um equipamento que seja bom antes de sonhar com o futuro no próximo ano”.

Tem havido muita conversa em torno do mercado de pilotos ultimamente, com especulações a surgirem de que Max Verstappen poderá sair da Red Bull, apesar de ter um contrato até ao final de 2028.

Toto Wolff, que vai perder Lewis Hamilton no fim deste ano, diz que “adoraria” ter Verstappen, uma vez que não há nenhuma equipa que “não fizesse tudo” para o contratar, caso esteja disponível, claro, embora o chefe de equipa também tenha reconhecido que a prioridade atual das Flechas de Prata é melhorar o seu carro antes de pensar demasiado no futuro.

A pressão sobre a Red Bull é claramente muito maior fora das pistas do que dentro! No contexto de tudo o que se está a passar no âmbito do ‘caso Horner’ já se percebeu que há claramente duas fações dentro a Red Bull, os que estão do lado de Christian Horner, e os que não estão, e são muitos (Helmut Marko, Adrian Newey, Jos Verstappen, Max Verstappen) e por isso Toto Wolff tudo vai fazer para não desperdiçar uma eventual oportunidade de contratar Max Verstappen, caso o braço de ferro na Red Bull leve a esse desfecho.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI