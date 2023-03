GP Arábia Saudita F1, Toto Wolff: Jidá será “um teste muito diferente” ao W14 | AutoSport

Na antevisão do Grande Prémio da Arábia Saudita, Toto Wolff explicou que a Mercedes vai apresentar algumas atualizações ao W14, que apesar de não alterarem completamente o panorama, podem levar a equipa numa outra direção do que aconteceu no Bahrein, na prova de abertura da temporada da Fórmula 1.

Começando por fazer uma nova análise ao estado da sua equipa, Toto Wolff começou por dizer que “o nosso desempenho no Bahrein não foi o que desejávamos”, salientando ainda que “este é um desafio emocionante para todos nós”. O responsável da Mercedes afirmou que “desde o Bahrein, temos tido discussões francas e honestas a partir das quais começámos a planear o nosso plano de recuperação. A curto prazo, não deixando pedra sobre pedra à procura do melhor desempenho. A longo prazo, concentrando o nosso desenvolvimento para determinar como chegamos à frente”. Wolff acredita que “tudo pode acontecer no desporto motorizado” e por isso a equipa trouxe alguns novos componentes que vai experimentar no monolugar. “Este fim de semana na Arábia Saudita vamos aprender mais sobre o W14, as suas características e as suas limitações. Será um teste muito diferente do Bahrein, e será interessante ver como o carro reage. Trazemos alguns pequenos desenvolvimentos para o carro: não serão uma grande mudança, mas podem começar a colocar-nos na direção certa”, disse.