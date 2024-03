GP Arábia Saudita F1: Toto Wolff admite problema “importante” no Mercedes W15 | AutoSport

A Mercedes continua a enfrentar problemas no seu monolugar da temporada de 2024, apesar da renovação extensa do seu design, parecendo que ainda não produziu os resultados esperados pela equipa. Toto Wolff admite alguma confusão com os problemas de desempenho do carro nas curvas de alta velocidade, que não tem tido correlação com os dados em simulação.

Ambos os pilotos da equipa tiveram dificuldades nas duas primeiras corridas da época, o que revela algumas dificuldades com o carro. Assim, a equipa está agora a trabalhar para compreender e resolver os problemas de modo a melhorar a sua posição competitiva para as próximas provas.

“Há algo que não compreendemos”, disse Toto Wolff, citado pelo Motorsport.com. “Somos rápidos em praticamente todo o lado, sabemos que temos uma asa traseira mais pequena, estamos a compensar o que estamos a perder nas curvas, mas é apenas em alta velocidade que estamos a perder tempo por volta”.

Poderia ser uma questão de encontrar a correta afinação para as características de cada pista, mas Wolff explicou que a questão é maior, desconfiando que é algo do próprio design do carro. “Acho que é muito importante. Não há muito o que se possa ajustar. As nossas simulações apontam-nos uma direção e é este o tipo de configuração que escolhemos e colocamos a asa traseira correta. Penso que ganhamos alguns décimos ou não com a afinação, mas não há uma grande margem de desempenho. É mais uma coisa de base do carro, que acreditamos que devia ter mais velocidade. Medimos o ‘downforce’, mas não conseguimos melhorar o tempo por volta”, disse Wolff.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes