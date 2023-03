GP Arábia Saudita F1: Todas as equipas apresentam atualizações | AutoSport

O Grande Prémio da Arábia Saudita é ainda a segunda prova do calendário de 2023 da Fórmula 1, mas Red Bull, Ferrari, Aston Martin e Mercedes apresentam alguns desenvolvimentos aos seus monolugares, assim como as restantes equipas. Destacam-se as alterações das aletas dos fundos dos dois carros da Mercedes.

Descontentes com o rumo que o W14 tomou, a Mercedes apresenta mudanças mais significativas nos carros de George Russell e Lewis Hamilton. Houve alterações na asa traseira, para produzir uma maior eficiência num circuito de velocidades mais altas do que no Bahrein, e nas aletas do fundo do W14. As alterações que permitirão um melhor fluxo enviado para a parte posterior, melhorando o desempenho do difusor.

As mudanças na Red Bull passam pela asa traseira e a ‘beam wing’, tendo em conta as características diferentes do traçado saudita.

Também a Ferrari alterou as bordas do fundo do SF-23, sendo esta uma “evolução geométrica que faz parte do desenvolvimento padrão e não é específica da pista”, confirmou a equipa nos documentos enviados à FIA. O objetivo é melhorar o fluxo de entrada de ar no fundo do monolugar.

A Aston Martin alterou as asas dianteira e traseira, assim como a ‘beam wing’ devido às características do circuito, enquanto a McLaren apresenta alterações no difusor para melhorar a performance deste componente.

Nas restantes equipas, os desenvolvimentos centraram-se nas asas traseiras, mas a Williams alterou mais componentes. A equipa de Grove trouxe para a Arábia Saudita desenvolvimentos nas asas dianteira e traseira, nas entradas de ar dos travões dianteiros e uma nova grelha de refrigeração por cima dos flancos.

