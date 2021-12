GP Arábia Saudita, F1, TL3: Max Verstappen lidera mini pelotão da Honda no top 5 | AutoSport

Max Verstappen foi o mais rápido da terceira sessão de treinos livres, com o tempo 1:28.100s, mas Lewis Hamilton terminou com o segundo tempo da sessão a 0.2s do rival. O piloto da Mercedes pareceu mais à vontade com pneus duros do que com os macios. São muitas as questões sobre quem fica por cima na qualificação.

Kimi Raikkonen, que realiza a penúltima prova da sua carreira, foi o primeiro piloto a abrir as hostilidades, registando 1:31.3s na primeira tentativa.

Tinham passado já mais de 10 minutos da terceira e última sessão de treinos, e Max Verstappen ainda não tinha saído da garagem da Red Bull, deixando os dois pilotos da Mercedes a rodar em pista com pneus duros, muito diferente do cenário que se espera para mais logo na qualificação.

Raikkonen voltou a baixar o seu tempo, mas ainda dentro do segundo 30, para pouco depois, Lewis Hamilton passar a liderar a tabela de tempos, com o registo de 1:29.605s.

A pista estava a ficar em melhores condições e com isso, os tempos foram baixando. Hamilton baixou o seu tempo para 1:28.314s, com Pierre Gasly a ser o segundo piloto a entrar no segundo 28, 4 décimos de segundo mais lento que o britânico da Mercedes. Max Verstappen não se fez rogado e entrou na contenda e na sua sétima volta, ficou a 0.3s do seu rival no campeonato, fazendo melhor que o seu antigo colega de equipa, Gasly. Sergio Perez, que mostrou um ritmo diferente do de ontem, colocou-se no quarto lugar da tabela de tempos e com Yuki Tsunoda no quinto posto. Dos 5 primeiros lugares, 4 eram ocupados pelos carros com motor Honda.

Com pneus macios novamente para o líder do campeonato, primeira vez na sessão, Verstappen passou para o topo da tabela (1:28.212s), tendo sido um décimo de segundo mais rápido do que Hamilton, que afixou o seu melhor tempo mais cedo com pneus duros. Verstappen foi apenas mais rápido do que o seu rival pelo título no primeiro sector.

Com menos de 15 minutos para o fim da sessão, e depois de Lewis Hamilton ter estado envolvido em dois episódios em que bloqueou Pierre Gasly e Nikita Mazepin, Verstappen conseguiu baixar o seu tempo, ficando com o registo de 1:28.105s. Também Tsunoda rodou mais rápido que na sua volta mais rápida anterior e subiu ao terceiro lugar da tabela de tempos, ficando a 0.536s do piloto da Red Bull. O neerlandês ainda teve tempo para baixar novamente o seu tempo, ficando com o registo de 1:28:100s e Perez também tem conseguiu baixar o seu tempo, passando a ocupar o terceiro lugar à frente de ambos os AlphaTauri.