GP Arábia Saudita F1, TL2: Max Verstappen foi 0.2 mais rápido do que Fernando Alonso | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o piloto mais rápido numa sessão de treinos livres do Grande Prémio da Arábia Saudita, mas desta feita foi Fernando Alonso o piloto que terminou com o tempo mais próximo do neerlandês da Red Bull. O bicampeão da Fórmula 1 registou a sua volta mais rápida em 1:29.603s, enquanto Alonso precisou de mais 0.208s na sua melhor volta.

O melhor registo de Sergio Pérez ficou muito próximo do de Alonso, terminando o treino a 0.299s do seu companheiro de equipa na Red Bull e já a 0.436s do tempo mais rápido da sessão ficou Esteban Ocon. Os Alpine estiveram muito rápidos no segundo treino, terminando a sessão no quarto posto da tabela de tempos e no sexto, com Pierre Gasly atrás de George Russell e na frente de Lance Stroll e Nico Hülkenberg. Foi uma boa sessão de trabalho para a equipa gaulesa, que foi a terceira equipa mais rápida no treino.

A Ferrari foi uma das deceções do treino, mas espera-se que estejam mais próximos do Red Bull no dia de amanhã. No entanto, Charles Leclerc foi o piloto mais rápido da dupla da equipa italiana no nono posto da tabela de tempos com uma diferença de 0.738s para Max Verstappen. Carlos Sainz foi décimo, à frente do Mercedes de Lewis Hamilton.

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Arábia Saudita começou de forma muito diferente do anterior, com as equipas a apostarem em pneus médios ou duros para a fase inicial. Ainda assim, com pneus médios Fernando Alonso saltou para a liderança da tabela de tempos com o registo 1:30.612s, comprovando o bom ritmo do AMR23 também com este composto da Pirelli, depois de ter sido o terceiro mais rápido com pneus macios na sessão da manhã. No entanto, Max Verstappen e Sergio Pérez foram ainda mais rápidos do que o piloto espanhol da Aston Martin, passando o neerlandês para o topo da tabela, com o crono de 1:30.058s.

No final dos primeiros 15 minutos de treino, Nyck de Vries era o piloto mais rápido com pneus duros, com o tempo 1:31.579, fazendo o seu melhor tempo com este composto num registo mais rápido do que Zhou Guanyu com pneus médios (1:31.804s).

Com 18 minutos passados, Fernando Alonso e Logan Sargeant foram os primeiros pilotos a regressar à pista de Jidá com pneus macios. O piloto espanhol estava numa volta rápida e a bater os tempos dos setores 1 e 2, mas teve de seguir pela escapatória e abortar a tentativa. Já Pérez, também com os pneus macios, completou a volta em 1:29.902s e passou para a frente com 35 minutos restantes, mas tinha sido apenas 0.050s mais rápido do que Max Verstappen com pneus médios.

Quando Verstappen saiu para a pista com pneus macios, completou a sua primeira volta em 1:29.603s, passando para primeiro e ficando com Alonso no segundo posto, a 0.208s, depois de também melhorar o seu registo anterior.

Terminadas as simulações de qualificação, Esteban Ocon conseguiu alcançar o quarto tempo mais rápido, a 0.436s de Verstappen, seguido de George Russell e Pierre Gasly. A mais de 0.5s do neerlandês surgia Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Charles Leclerc, com Carlos Sainz a fechar o top 10 dos mais rápidos com este tipo de composto e em simulação de qualificação.