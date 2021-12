GP Arábia Saudita, F1, TL2: Lewis Hamilton mantém vantagem sobre Max Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a ser o mais rápido da segunda sessão de treinos livres. O britânico, com pneus médios rodou em 1:29.018s. O seu colega de equipa, Valtteri Bottas precisou de um pouco mais para concluir a sua volta mais rápida e ficou a 0.061s do tempo de Hamilton. Pierre Gasly surgiu entre os três primeiros e foi o piloto mais rápido com pneus macios. Max Verstappen ficou com o quarto tempo da sessão, que ficou marcada também pelo grave acidente de Charles Leclerc muito perto do final da sessão.

A segunda sessão de treinos livres realizou-se em condições semelhantes às que os pilotos vão ter amanhã na qualificação e no domingo durante a corrida, como tal, foi extremamente importante para equipas e pilotos obterem o máximo de dados possíveis.

Max Verstappen iniciou novamente melhor a sessão, colocando-se no topo da tabela de tempos, mas logo nas primeiras tentativas de voltas rápidas, os Mercedes passaram para o topo. Primeiro Valtteri Bottas rodou em 1:29.079s e alguns momentos depois, Lewis Hamilton em 1:29.018s.

Max Verstappen sentiu algumas dificuldades em colocar a temperatura correta nos pneus macios e não devia ser o único piloto, já que Fernando Alonso foi o primeiro piloto a colocar-se no top 5 com este tipo de composto da Pirelli. O espanhol, pouco depois de meio da sessão, subiu ao quarto posto com o tempo 1:29.441s. Pierre Gasly bateu o tempo de Alonso e até de Verstappen, com pneus macios, ficando a 0.081s do tempo de Hamilton, que continuava no topo da tabela de tempos.

A cerca de 20 minutos do fim da sessão, a maioria dos pilotos iniciou a simulação de corrida. Para já, parece que a Mercedes tem algum ascendente sobre a Red Bull, dando razão àquilo que disse Christian Horner durante a semana passada.

Perto do final da sessão, Nikita Mazepin teve uma pequeno pião, mas o pior estava reservado para pouco depois. Charles Leclerc teve um saída de pista e bateu violentamente nas proteções do circuito, tendo o Ferrari ficado completamente destruído. Vai ser uma noite muito trabalhosa para a Scuderia. O piloto saiu do carro pelos próprios meios.