GP Arábia Saudita, F1, TL1: Lewis Hamilton e Max Verstappen separados por 0.056s | AutoSport

Os tempos são pouco indicativos para o que podemos ver na qualificação, já que a sessão de sábado para se apurar a grelha de partida, será realizada depois do pôr do sol, com menor temperatura de pista. Ainda assim, fica para o registo que Lewis Hamilton (1:29.786s) foi o primeiro piloto mais rápido no traçado na margem do mar Vermelho, que se apresentou muito mais limpo que aquilo que se esperava.

Max Verstappen passou a maior parte do tempo da primeira sessão de treinos livres do GP da Arábia Saudita – que ocorreu sem incidentes – no topo da tabela de tempos. Lewis Hamilton, numa das suas primeiras tentativas de volta rápida, ficou a cerca de meio segundo do seu rival na disputa do título, diferença que aumentou quando o neerlandês ia melhorando os seus tempos. Perto da passagem para a segunda metade da sessão, Hamilton completou o setor intermédio com o tempo mais rápido daquela zona, mas ainda assim, a mais de 0.6s do tempo de Verstappen no final da volta.

Lando Norris esteve a primeira metade da sessão na frente dos Ferrari com o quarto melhor tempo, atrás de Valtteri Bottas. Seguiam-no Charles Leclerc, Pierre Gasly e Sebastian Vettel. Esteban Ocon, George Russell e Daniel Ricciardo fechavam o top 10 à passagem dos 30 primeiros minutos.

Com a temperatura a cair com o chegar da noite a Jidá, os tempos demoraram a alterarem-se, mas Yuki Tsunoda conseguiu um bom tempo que o colocou no sexto lugar da tabela de tempos, atrás de Norris, para logo depois, Carlos Sainz se colocar entre os três primeiros mais rápidas, quando na primeira metade do treino estava fora dos dez primeiros.

Valtteri Bottas também conseguiu um bom registo, batendo o tempo de Max Verstappen no topo da tabela por 0.005s.

A cerca de 15 minutos do fim da sessão, Lewis Hamilton arrancou o seu melhor tempo, entrando no segundo 29, com o registo de 1:29.786s

Antonio Giovinazzi também completou uma volta com um bom tempo, que o colocou no quinto lugar, atrás de Pierre Gasly que também tinha melhorado a sua volta e colocou-se na frente dos Ferrari.

Comparando as voltas de Hamilton com as de Verstappen, percebia-se que o piloto da Red Bull aproveitava mais os corretores, principalmente entre as curvas 21 e 21. Foram várias as vezes que se viu as faíscas que resultavam do contacto do Red Bull com os corretores. Se isso o prejudica ou não, não foi perceptível, mas levou a equipa a verificar o carro durante a sessão de treinos.

O piloto da Red Bull conseguiu, perto do final da sessão, bater o tempo de Bottas e assumir o segundo melhor tempo da sessão.

Na segunda metade do treino, destacam-se os melhores tempos obtidos pelos pilotos da Ferrari, que ficaram à frente de Daniel Ricciardo na tabela de tempos e para o bom tempo alcançado por Pierre Gasly, que se colocou novamente entre os quatro primeiros.

Antonio Giovinazzi mostrou algum potencial, depois de terminar a sessão com o quinto melhor tempo.

Obviamente, o principal destaque vai para a vantagem de Lewis Hamilton a Max Verstappen.