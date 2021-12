GP Arábia Saudita F1: Teoria ‘diz’ Mercedes, mas Red Bull tem forte palavra a dizer | AutoSport

A nova corrida do circuito de Jidá na Arábia Saudita, terá uma velocidade média nos 6.175 km do traçado a rondar os 253km/h, ficando atrás apenas de Monza em termos de rapidez – enquanto que a extensão da pista a coloca apenas atrás de Spa-Francorchamps, neste calendário atual da F1.

Nas últimas duas qualificações, Lewis Hamilton foi mais rápido, Brasil e Qatar, e também Valtteri Bottas bateu tanto Hamilton como Verstappen no México, o que significa que a Red Bull não está na pole desde Austin, em outubro, uma estatística que deve estar a preocupar a equipa, antes das duas últimas corridas do ano: “O carro tem tido um bom desempenho recentemente e está provavelmente no melhor ‘lugar’ de toda a temporada”, disse o Toto Wolff, Chefe de Equipa da Mercedes: “Esperamos estar na luta”.

Tal como sucedeu no Qatar, os preparativos virtuais das equipas serão cruciais para este evento, e poderão muito bem ditar o resultado na qualificação. Aparentemente, a maré parece estar a virar-se contra Max Verstappen na corrida pelo título, mas o holandês detém ainda uma pequena vantagem sobre o rival no campeonato, Lewis Hamilton, antes da corrida da Arábia Saudita, e até pode sair de lá já campeão. Se nos perguntassem se, neste momento, preferíamos estar no ‘lugar’ de Max Verstappen ou Lewis Hamilton, a resposta seria Verstappen. Vamos ver o que ‘diz’ a realidade…