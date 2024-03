GP Arábia Saudita F1: super-estreia de Ollie Bearman, agora vem aí a corrida… | AutoSport

Ollie Bearman não ficou contente por ter falhado a Q3 na sua estreia absoluta na F1 e em qualificação. só isso, diz bastante do jovem, que colocou o seu pai, a assistir nas boxes, num estado de stress que era bem visível nas várias vezes que as câmaras da F1 o focaram.

Ollie Bearman ficou a 0,036s de chegar à Q3 na sua primeira qualificação de sempre na Fórmula 1, depois de uma sexta-feira turbulenta em que o jovem de 18 anos foi chamado como substituto de Carlos Sainz, com apendicite, para o Grande Prémio da Arábia Saudita.

Sainz participou nas sessões de treinos de quinta-feira, mas foi forçado a interromper o seu fim de semana depois de lhe ter sido diagnosticada uma apendicite, o espanhol foi operado com sucesso na sexta-feira. No seu lugar entrou o jovem britânico de 18 anos, Bearman, que teve apenas uma sessão pouco representativa no Treino Livre 3 para se familiarizar com o comportamento do Ferrari SF-24 no assustador Jeddah Corniche Circuit, antes do início da qualificação à noite.

Aí, Bearman passou para a Q2, mas um segundo segmento ligeiramente irregular custou-lhe a presença na Q3 – Bearman ficou a apenas 0,036s do tempo do seu compatriota e sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton.

Depois de se descrever como “chocado” com o desempenho de um carro de F1 em Jeddah – tendo conquistado a pole de Fórmula 2 aqui no dia anterior – Bearman explicou a sua incrível sexta-feira, dizendo: “Acordei esta manhã concentrado na minha corrida de F2, começando em P10, tentando pensar, como é que podemos maximizar isso. E depois, a dada altura, tornou-se claro que tinha de entrar no carro de F1: “É uma grande oportunidade, claro, e desejo muitas felicidades ao Carlos e à sua recuperação. Mas é um grande momento e uma grande oportunidade para mim e estou pronto para a aproveitar ao máximo. Estou um pouco desiludido com a qualificação, mas no geral não posso estar muito desiludido. Estava tão perto, tão perto”, acrescentou sobre a margem para a Q3. “É por isso que dói um pouco mais. Cometi um erro na primeira volta, por isso tive de o fazer na segunda e os pneus não estavam no seu melhor, por isso o erro foi meu e vou levá-lo a peito.”

Questionado sobre os seus objectivos para o seu primeiro Grande Prémio, Bearman – que será o mais jovem piloto estreante de sempre da Ferrari na F1 – disse: “Apenas trazer o carro de volta. Tentar conseguir alguns pontos, isso seria um bónus, mas aumentar a minha quilometragem, ganhar alguma experiência. É a minha primeira corrida, por isso não posso esperar muito, e esta é também uma pista muito difícil.”