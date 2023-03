GP Arábia Saudita F1, Sergio Pérez: “tão perto da vitória no ano passado e finalmente aconteceu” | AutoSport

Sergio Pérez voltou a estar forte nas ruas de Jidá, à semelhança do que fez em 2022. No entanto, mesmo com um Safety Car, como aconteceu no ano passado, desta vez conseguiu manter a liderança até ao final das 50 voltas da corrida do Grande Prémio da Arábia Saudita e podia até passar para a frente da classificação do mundial de pilotos, mas o ponto extra pela volta mais rápida foi conquistado por Max Verstappen, que mantém assim o primeiro lugar.

“Foi mais difícil do que esperava. Consegui fazer um bom trabalho no primeiro turno. O Safety Car tirou-nos a vitória em Jidá na última vez [em 2022], isso não aconteceu agora… estive tão perto da vitória no ano passado e finalmente, aconteceu. A equipa fez um belo trabalho. Trabalharam muito porque tivemos alguns problemas mecânicos e eles conseguiram ultrapassar tudo. Estou feliz por eles também e agora é altura de celebrar”, começou por dizer Pérez após a vitória em Jidá. O piloto mexicano está agora a 1 ponto do seu companheiro de equipa no mundial de pilotos, mas promete “continuar a pressionar, mas fico satisfeito por ter tido o carro mais rápido em pista hoje”.

Na partida, Pérez voltou a perder uma posição, tal como tinha acontecido no Bahrein. O piloto mexicano fala em mudanças nos procedimentos internos que terão de ser revistos. “Temos algum trabalho a fazer. Mudamos os procedimentos e temos que alterar algumas coisas, para começar a ter melhores arranques nas próximas corridas”, concluiu.