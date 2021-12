GP Arábia Saudita, F1, Sergio Perez avisa para circuito demasiado perigoso | AutoSport

Sergio Perez está preocupado com o perigo que apresenta o novo circuito de Jidá, na Arábia Saudita, principalmente por causa das curvas “cegas”. “É um circuito muito bom, muito perigoso, embora em termos de… há muitas retas, mas há curvas cegas, onde espero que nada aconteça”, disse o piloto mexicano ao Motorsport.com. “Se quiserem, é demasiado perigoso sem uma razão real”.

O piloto da Red Bull também abordou a questão do tráfego durante a qualificação, quando os carros estavam em pista com velocidades muito diferentes. “Quando vemos alguns dos onboard, é bastante assustador. Só espero que não vejamos um grande acidente. Sinto que a pista é arriscada demais sem uma razão. Com a velocidade que estamos, com os deltas à volta da pista de alguns outros carros, é um pouco desnecessário. Mas penso que é provavelmente algo que podemos rever após o fim de semana”.