GP Arábia Saudita F1: Sebastian Vettel organiza corrida de karts apenas com mulheres | AutoSport

Alguns pilotos estão determinados em afirmar de forma clara o apoio à causa LGBTQ+ e da liberdade para as mulheres. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel foram os mais ativos nesse plano e o alemão organizou uma corrida de Karts apenas para mulheres.

Vettel quis focar-se no positivo e organizar uma corrida apenas para pilotos do sexo feminino, ao invés de apontar o dedo:

“Foi realmente, emocionante”, disse Vettel aos meios de comunicação acreditados, incluindo o RacingNews365.com. “Obviamente, tem havido muita conversa e pensamento sendo a primeira vez que corremos na Arábia Saudita. Muitas perguntas foram feitas, por isso estava a pensar no que podia fazer. Temos tanta atenção mediática, há tanta concentração em exemplos negativos quando se trata de deficiências de certos países em relação aos direitos humanos e outras coisas, mas tentei pensar nos positivos, por isso organizei o meu próprio evento de karting sob o hashtag ‘Race For Women’ “.

Ele explicou: “Tivemos um grupo de sete ou oito raparigas e mulheres na pista e organizámos um evento agradável apenas para elas. Eu estava a tentar transmitir algumas das minhas experiências de vida e obviamente em pista, para fazer algo em conjunto, para aumentar a sua confiança. Obviamente, na Arábia Saudita, as mulheres só foram autorizadas a conduzir um carro desde [2018]. Assim, algumas delas tinham carta de condução, outras não. Algumas delas eram grandes entusiastas da F1, outras não tinham nada a ver com a Fórmula 1 ou corridas antes de hoje. Portanto, foi uma boa mistura de mulheres de diferentes origens e um grande evento – todas ficaram extremamente felizes. Fiquei muito inspirado pelas suas histórias e pelo seu passado, pela sua positividade sobre a mudança no país.

É verdade que, obviamente, se olharmos com uma visão ocidental ou europeia, há ainda muitas coisas que deveriam ser melhoradas e que têm de ser abordadas, mas também é verdade que algumas coisas estão a mudar. E, para essas pessoas, elas fazem uma enorme diferença. Portanto, no final, é muito difícil para nós vir a um país onde passamos talvez apenas alguns dias e tentamos ter um juízo perfeito por não conhecermos exatamente os antecedentes e as pessoas de dentro para fora. Para mim, era importante conhecer algumas destas mulheres. Penso que foi um dia memorável e inspirador e uma ótima maneira de começar o fim-de-semana, e isso é o principal – concentrarmo-nos no positivo”.