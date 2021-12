GP Arábia Saudita F1: Safety Car pode influenciar desfecho… | AutoSport

Tal como se viu na Fórmula 2, o Safety Car pode intervir na corrida, algo que é bastante provável. Não há como escapar do facto de que o Circuito Jeddah Corniche vai ser um teste maciço para todo o plantel, devido aos níveis de concentração necessários durante toda a corrida. Os pilotos são grandes fãs do circuito citadino, a velocidade dos monolugares foi uma visão espectacular durante todas as sessões.

Mas um dos maiores desafios é a precisão que é necessária para encontrar o tempo de volta quando há tão pouco espaço para erros. As paredes combinadas com curvas de alta velocidade significam que um pequeno erro pode levar ao contacto com as barreiras.

Até agora, os pilotos têm estado concentrados apenas em si próprios, mas quando as luzes se apagarem hoje na corrida, todos têm mais 19 carros com que se preocupar, e isso só vai aumentar a probabilidade de incidentes. Como os carros atingidos podem demorar algum tempo a retirar do circuito, podemos bem ver uma série de interrupções de Safety Car que terão o potencial de ‘virar a corrida’ ao contrário… num instante.

Vamos esperar que isso não influa na luta, mas isto são corridas, e qualquer coisa pode acontecer.

Desde que não haja polémica, seja apenas sorte ou azar, não há problema…