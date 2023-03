GP Arábia Saudita F1: Rookies com ‘teste de fogo’… | AutoSport

O GP da Arábia Saudita de F1 vai ser um enorme desafio para os três recém-chegados à F1. Na Williams, Logan Sargeant foi o estreante principal no Bahrein, Oscar Piastri não conseguiu completar a corrida e Nyck de Vries viu a sua estratégia resultar mal. Os três, deram sinais encorajadores, mas numa pista que conheciam bem. Agora em Jidá não será assim…

Tendo concluído os testes de pré-época no Bahrein e corrido nele nas categorias júnior, o circuito permite aos novatos cometerem erros sem grande castigo, graças à sua disposição e generosas áreas de escapatória. Ultrapassar ligeiramente os limites e depois tirar pé é uma abordagem aceitável. Em Jidá não é esse o caso. Muito longe disso…

O circuito é um enorme desafio em termos das curvas de alta velocidade que apresenta e paredes logo ali…à mão, o que significa que mesmo pequenos ajustes podem levar a que um carro bata nos muros.

Logan Sargeant sabe o que é isso, já que depois de ter impressionado no seu primeiro fim-de-semana de corrida da sua estreante temporada de F2 no Bahrein, no ano passado, isto antes de se despistar na qualificação no Circuito Jeddah Corniche e de não conseguir pontuar.

Oscar Piastri também tem conhecimento da pista desde 2021, mas De Vries nunca conduziu neste local e irá enfrentar uma curva de aprendizagem íngreme. Os três foram batidos pelos seus companheiros de equipa na ronda de abertura e vão querer aproximar-se mais, mas Jidá é um lugar difícil para o tentar fazer.