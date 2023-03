GP Arábia Saudita F1: Red Bull volta a trocar caixa de velocidades no carro de Verstappen | AutoSport

A Red Bull reverteu a sua decisão de substituir a caixa de velocidades no RB19 nº1 de Max Verstappen, voltando a montar a mesma usada no Bahrein e que já tinha sido utilizada nos treinos livres da Arábia Saudita. Recordamos que antes da sessão de qualificação a equipa de Milton Keynes substituiu este componente no carro do piloto neerlandês, mas ainda na segunda fase da qualificação um problema de transmissão impossibilitou o líder da classificação mundial de continuar em pista, perdendo a oportunidade de discutir a pole position e obrigando-o a arrancar da 15ª posição da grelha de partida para a corrida de hoje.

Os mecânicos da Red Bull estiveram a trabalhar em ambos os carros da equipa antes da corrida, ligando o motor do carro de Sergio Pérez a menos de 2 horas e meia da prova e o jornalista espanhol Albert Fabregas, adianta que decidiram montar a caixa de velocidades do Bahrein de novo no carro de Verstappen, sem que haja lugar a qualquer penalização. Foram ainda substituídos a suspensão traseira e a transmissão no carro de Verstappen após a sua falha na qualificação