GP Arábia Saudita F1: RB acusa Magnussen de “comportamento antidesportivo” | AutoSport

O chefe de equipa da RB explicou ainda que “Magnussen saiu da pista para se colocar deliberadamente à frente de Yuki e depois abrandou-o até dois segundos por volta, o que permitiu a Hülkenberg, que ainda não tinha parado, ter uma margem confortável e, claro, parar e ficar à frente de todos os carros”. Por isso, Mekies considera que esta situação “não é correta e é a própria definição de comportamento antidesportivo. Tenho a certeza que nós e outras equipas vamos falar com a FIA sobre isso para as próximas corridas”.

Magnussen recebeu foi penalizado duas vezes durante a corrida saudita, acumulando 20 segundos pelo contacto com Alex Albon e, mais tarde, por ter ganho uma vantagem ao passar Yuki Tsunoda fora de pista. Com a corrida arruinada, a Haas pediu a Magnussen para abrandar os seus adversários para que Nico Hülkenberg tivesse tempo para efetuar a sua paragem na box, garantindo para o alemão um ponto valioso no final da prova.

