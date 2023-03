GP Arábia Saudita F1: Qualificação agridoce para a Red Bull | AutoSport

A ausência de Max Verstappen na Q3 acabou por ser o principal destaque da sessão de qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita, já que era o principal favorito à pole position. Sem Verstappen, com problemas de transmissão no RB19, passou Sergio Pérez para o lugar de candidato principal ao primeiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã, obviamente tendo em conta o que tinha feito nos treinos. A Red Bull está novamente forte na segunda ronda do mundial de F1, à semelhança do que aconteceu no Bahrein e provou isso mesmo ao colocar o piloto mexicano no lugar que seria à partida de Verstappen. Pérez tem mérito, até porque mesmo um muito mais rápido Charles Leclerc foi uma espécie de ameaça – com a penalização a cumprir nunca iria arrancar da pole position – e Fernando Alonso também estava à espreita de um erro.

Assim sendo, foi uma sessão de qualificação agridoce para a Red Bull, mas parece que mais amarga, pelo problema de Verstappen, do que doce pela conquista do mexicano. Mantém o seu domínio em qualificação este ano, mas veremos se Fernando Alonso arrancando do segundo lugar não pode dificultar a vida a Pérez, que recordamos teve uma má largada no Bahrein.

Quanto ao neerlandês, que vai arrancar da 15ª posição da grelha de partida, será uma corrida de recuperação. Já mostrou ser capaz até de vencer corridas, mas com uma pista tão rápida e com uma forte probabilidade de acidentes, sair do meio do pelotão não é o mais indicado para quem defende a liderança no campeonato.