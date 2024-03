GP Arábia Saudita F1, Q2: Estreante Oliver Bearman não consegue passagem ao Q3 | AutoSport

Nico Hülkenberg foi o primeiro piloto eliminado no segundo segmento da qualificação, uma vez que teve um problema no seu Haas VF-24 logo nos instantes iniciais e ficou a assistir à restante sessão de fora do seu carro. Também o estreante Oliver Bearman foi eliminado no Q2, com uma diferença de 0.036s para Lewis Hamilton, o piloto que ficou em 10º neste segmento. Alexander Albon, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo também ficaram pelo caminho.

Poucos instantes depois de começar o segundo segmento da qualificação, Nico Hülkenberg teve de parar na escapatório da curva 3 com problemas de potência no Haas VF-24, depois de ter aproveitado o cone de ar na reta da meta do seu companheiro de equipa. A paragem do carro do piloto alemão obrigou à paragem da sessão, com as bandeiras vermelhas a serem acenadas, quando era George Russell a liderar a tabela de tempos, com 1:28.608s.

Na sua primeira volta rápida do Q2, Oliver Bearman teve de abortar a sua tentativa, depois de ter cometido um pequeno erro ainda numa fase inicial.

Terminando as suas primeiras voltas, Max Verstappen e Fernando Alonso passaram para a frente da tabela de tempos, ambos com pneus macios novos. O neerlandês registou a marca de 1:28.078s, enquanto o piloto espanhol ficou a 0.044s. Seguia-se Charles Leclerc, com pneus macios usados, a 0.101s.

Entrando nos últimos 5 minutos da Q2, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Oliver Bearman estavam em posição de eliminação, com Hülkenberg já de fora a assistir ao resto da sessão, sem tempo marcado.

Bearman voltou a errar na sua volta rápida, tocando ainda no muro de proteção do circuito saudita, colocando-se no 11º lugar a poucos minutos do final do Q2.

O jovem britânico que substituiu Carlos Sainz não conseguiu a passagem ao Q3 por 0.036s, batendo ainda assim Alexander Albon, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo, com o 11º tempo. Por seu turno, Yuki Tsunoda vai discutir um lugar entre os dez mais rápidos, com uma melhor marca do que o seu companheiro de equipa.