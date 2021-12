GP Arábia Saudita F1, Q1: Aston Martin fica pelo caminho | AutoSport

O fim de semana desastroso da Aston Martin piorou e ambos os carros ficaram eliminados na Q1, juntando-se aos dois carros da Haas e Nicholas Latifi.

Fez-se uma fila na saída da via das boxes com muitos carros prontos para ir para a pista assim que a luz verde aparecesse, para tentar encontrar um espaço onde pudessem fazer uma volta limpa, sem trânsito, o grande medo nesta qualificação.

Max Verstappen foi o primeiro a chegar ao segundo 28, colocando -se no topo da tabela, seguido de Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz e Valtteri Bottas, enquanto Lewis Hamilton não conseguiu encontrar o espaço que queria em pista para a sua volta primeira lançada, sendo obrigado a recomeçar o seu esforço logo a seguir. Hamilton tratou de melhorar o registo de Verstappen subindo para o topo da tabela. Pouco depois Bottas juntou-se ao seu colega de equipa e os pilotos da McLaren ficaram em terceiro e quarto. Mas a ordem alterou-se rapidamente, pois Carlos Sainz tratou de fazer o melhor tempo com Leclerc a fazer o quarto, com os homens da Mercedes em segundo e terceiro.

A pista ia evoluindo e os tempos iam baixando cada vez mais o que ia complicar a vida nos últimos minutos da Q1. Na zona de eliminação tínhamos os dois carros da Aston Martin, Nicholas Latifi e os dois carros da Haas.

Verstappen tratou de voltar ao topo da tabela quando faltavam seis minutos para o fim da sessão com Pérez a fazer o quarto registo, mas pouco depois foi Valtteri Bottas a fazer o melhor tempo, ficando 0.2 seg. acima de Verstappen, numa sessão muito animada. Pérez mostrava bom andamento e nos minutos finais Pérez fez o melhor tempo, destronando Bottas, que se queixava de problemas no seu motor, ficando parado na entrada da via das boxes.

Na zona de eliminação não vimos mudanças e os pilotos acima referidos ficaram eliminados. Red Bull está em forma e Mercedes preocupada com o motor de Bottas. A pista está a evoluir muito e a Q2 promete.