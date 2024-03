GP Arábia Saudita F1, Pierre Gasly: “Foram dois dias complicados para a equipa” | AutoSport

Pierre Gasly sentiu dificuldades no Alpine A524 ainda na volta de formação e relatou à equipa um problema com a caixa de velocidades, mas arrancou para a corrida do GP da Arábia Saudita, apenas para completar a volta de abertura e regressar ao pitlane, desistindo da prova.

“Decididamente não foi o nosso fim de semana. Perdi a sexta velocidade na volta de formação, com algum problema na caixa que obrigou à desistência. Também tive alguns danos no carro na qualificação de ontem. Foram dois dias complicados para a equipa, quando todos estão a dar tudo o que têm e a despender muita energia”, disse o piloto francês após ter estado apenas uma volta em pista na corrida do GP da Arábia Saudita. Gasly salientou ainda o “tempo perdido em pista” que resultou desta falha no Alpine A524. Para a Austrália, o piloto francês diz ser necessário ter “mais desempenho, temos de encontrar soluções para este carro novo e para isso é preciso estar em pista, para tentar recolher o máximo de dados possíveis”.

Ainda assim, Gasly diz “ser bastante claro o que quero da equipa e o que preciso do carro. Sabemos onde temos de melhorar, mas temos de ser pacientes neste momento até que algumas atualizações importantes sejam introduzidas e até lá tirar o máximo do carro”.